Play’n GO presenta Sweet Alchemy 100, un sabroso juego para los fanáticos de los slots

Play'n GO vuelve a lanzar un juego bajo la temática de Sweet Alchemy.

Play’n GO presenta su último juego de tragamonedas online, Sweet Alchemy.

Press release.- Play’n GO le trae a los jugadores un nuevo shock de dulzura con su flamante título de tragamonedas online, Sweet Alchemy 100 que se suma a la popular serie 100.

Después de Sweet Alchemy 2, lanzado el mes pasado, Sweet Alchemy 100 sigue a Cherry, Berry y Apple en busca de la sensación del sabor, ya que se unen para esta tragamonedas de cuadrícula recién horneado.

En este novedoso tragamonedas, los jugadores deberán borrar de la cuadrícula los símbolos de corazón, cubos de azúcar, frijoles o donas para asegurarse las ganancias. Sweet Alchemy 100 combina la dulce acción de los tragamonedas clásicos con un juego de temática de brujas, gracias a la mecánica Witch Powers.

Esta mecánica se puede activar en giros donde no se hacen combinaciones ganadoras, mejorando el potencial del jugador, un regalo a la vez. Cherry, Berry o Apple lanzan diferentes efectos al azar en giros no ganadores para ayudar a evocar dulces recompensas.

Cherry, the Red Witch elegirá un símbolo aleatorio de bajo pago y lo transformará en el mismo, asegurando un poderoso combo de cuadrícula. Berry, la bruja azul puede agregar uno o dos símbolos aleatorios en los carretes para ayudar a activar la ronda de giros gratis. Finalmente, Apple the Green Witch eliminará dos tipos de símbolos de bajo pago de la cuadrícula. Si no hay símbolos de pago bajo para eliminar, Apple permitirá a los jugadores seleccionar un símbolo comodín o de pago alto en su lugar.

Ver también: Play’n GO abre nuevos caminos con su nuevo lanzamiento land-based

La función Trinity se activa al llenar el medidor Trinity con ganancias de alto pago; que los fanáticos de Play’n GO con ojos de águila podrían encontrar una reminiscencia de Moon Princess Trinity (2023). Se otorga una ronda gratis a los jugadores cuando Cherry, Berry y Apple’s Witch Powers se realizan en rápida sucesión. El Win Multiplier se restablece antes de que comience la ronda gratis, pero no si se activan los Free Spins.

Para activar la ronda de giros gratis antes mencionada, los jugadores deben limpiar la cuadrícula durante la función Trinity. Durante los Free Spins, el jugador puede seleccionar una de las tres brujas para determinar la cantidad de Free Spins y los efectos no ganadores que estarán activos durante la función. Durante los Free Spins, el Witch Power no ganador se reproducirá en cada giro no ganador.

El multiplicador de ganancias tiene un límite de x100, así como la cantidad de giros gratis que se pueden obtener. Finalmente, el premio Clear Grid otorga a los jugadores un multiplicador de ganancias de 50x además de su apuesta existente, siempre que el jugador no esté usando la función Trinity. ¡Eso sí que es trabajo en equipo!

El jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, señaló: “Dado que Sweet Alchemy es un tragamonedas de Play’n GO tan querido, solo tenía sentido encargar dos secuelas: Sweet Alchemy 2 del mes pasado y Sweet Alchemy 100. Creemos que Sweet Alchemy 100 encarna todo lo que hizo que el título original fuera tan divertido. Además, es una nueva entrada premium en la Serie 100, sin mencionar la construcción de la IP con la adición de tres nuevos personajes. Sabemos que a los fanáticos les encantan las rondas gratuitas y transformar los dulces símbolos del primer juego, así que tuvimos que traerlos de vuelta con un nuevo giro”.