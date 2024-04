Play’n GO presenta su último lanzamiento, «Mystery Genie Fortunes of the Lamp»

"Mystery Genie Fortunes of the Lamp" se une a la extensa cartera de juegos de Play'n GO.

Play’n GO cumple deseos con su más reciente y mágico lanzamiento.

Comunicado de prensa.- Play’n GO invita a los jugadores a frotar la lámpara mágica y a prepararse para encontrarse con un ser legendario en «Mystery Genie Fortunes of the Lamp«, su nuevo juego que convierte los deseos de los jugadores en órdenes.

En este giro del cuento clásico de “Las mil y una noches”, los jugadores se encontrarán cara a cara con la genio de la lámpara que se ofrece a hacer realidad los deseos más locos con solo un chasquido de sus dedos. .

Los jugadores girarán los carretes de 5×4 del juego para crear combinaciones ganadoras de símbolos mientras buscan las muchas características fascinantes creadas por la fascinante genio. Estas funciones de bonificación, que incluyen símbolos misteriosos, giros gratis y «Sand Rewind», que bloquea símbolos especiales en su lugar y vuelven a girar los carretes, ofrecen una mayor probabilidad de obtener grandes ganancias.

La historia de “Las mil y una noches” es algo que todo el mundo conoce. Y aunque «Mystery Genie Fortunes of the Lamp» cuenta con este nuevo tema, aquellos que son fanáticos de otros títulos con temas mágicos como «Street Magic» (2018) y «Jade Magician» (2017) seguramente pasarán un momento encantador con esta poderosa nueva incorporación a la biblioteca de Play’n GO.

George Olekszy, director de retención de juego, dijo: “Estamos increíblemente entusiasmados de sumergirnos en este mito icónico y es fantástico poder darle nuestro propio toque a las cosas. No podemos esperar a que los jugadores disfruten tanto de la mecánica de juego intuitiva como del tema icónico de este título. ¡Realmente es un mundo completamente nuevo para todos nosotros!”

«Mystery Genie Fortunes of the Lamp» se une a la extensa biblioteca de Play’n GO y abre otro camino temático para que los jugadores viajen, en un lugar ambientado en este icónico folclore del Medio Oriente.