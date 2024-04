Play’n GO anuncia la aparición de los pilotos del equipo MoneyGram Haas F1 en Next: Valletta

Play'n GO firmó un acuerdo con MoneyGram Haas F1 Team en noviembre del año pasado.

Comunicado de prensa.- Play’n GO anunció hoy (2 de abril) que el mundo de las carreras de autos estará presente en el evento Next: Valletta, en Malta, mediante la aparición de los pilotos del equipo MoneyGram Haas F1, Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen.

Los pilotos estarán acompañados por el director del equipo, Ayao Komatsu, el 15 de mayo en el Centro de Conferencias Mediterráneo de Malta.

La aparición sigue al anuncio de la firma de un acuerdo de patrocinio plurianual que la compañía de juego sueca hizo a finales del año pasado, con el equipo estadounidense. y esta será la primera aparición de los pilotos a raíz de dicho patrocinio.

Hülkenberg y Magnussen subirán al escenario en la exhibición de Valletta de Next como parte de un panel patrocinado por Play’n GO, junto con la presentadora Natalie Pinkham, para una sesión de preguntas y respuestas en vivo antes de su carrera en Imola el 19 de mayo.

Después de un evento privado con los socios de Play’n GO el 14 de mayo, los pilotos subirán al escenario en Valletta. Estos ofrecerán una visión única de la vida cotidiana de un atleta de deportes de motor, sus expectativas para el resto de la temporada y algunas predicciones para la carrera del fin de semana siguiente en el legendario circuito del norte de Italia.

Play’n GO y MoneyGram Haas F1 Team han trabajado estrechamente desde el anuncio de su asociación plurianual el pasado noviembre, y esta aparición de los pilotos junto al director del equipo da vida a la colaboración frente a una audiencia en persona de la industria por primera vez.

Ebba Arnred, CMO y co-fundadora de Play’n GO, comentó: «Estamos muy emocionados de traer el mundo de las carreras de motor a Malta con MoneyGram Haas F1 Team, y estamos muy orgullosos de tener a Kevin, Nico y Ayao en el equipo de Play’n GO en Next: Valletta».

«Siempre sentimos que MoneyGram Haas F1 Team eran socios perfectos para seguir impulsando nuestra marca más que nunca, y estamos ansiosos por mostrar lo mejor de esta asociación el próximo mes. Tanto Play’n GO como MoneyGram Haas F1 Team tienen una visión compartida de sostenibilidad, innovación y entretenimiento en nuestras respectivas industrias, y esperamos muchos años de trabajar juntos para lograr esos objetivos», agregó.