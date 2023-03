Play’n GO presenta su nuevo slot online Pandora’s Box of Evil

La compañía añadió un nuevo título a su cartera de juegos inspirados en la mitología griega.

Comunicado de prensa.- Play’n GO sumó un nuevo título a su cartera de juegos inspirados en la mitología griega. Se trata del juego de tragamonedas online Pandora’s Box of Evil.

La leyenda de Pandora es un cuento tan antiguo como el tiempo. Zeus le regaló la caja a Pandora advirtiéndole que no la abriera; tampoco le dijo que la caja albergaba los mayores males del mundo, y si ella la abría, los mismos se desatarían en el mundo. Su curiosidad se apoderó de ella y después de liberar este mal, solo quedó la esperanza en la caja.

Play’n GO le ha dado su propio giro al cuento mitológico al unir la esperanza, la magia y los monstruos en este nuevo título.

Naturalmente, el principal catalizador es la apertura de Pandora’s Box, por lo que la elección de hacer de Pandora’s Box una función en la que la caja caiga en los carretes para revelar un símbolo misterioso, Scatter o el escurridizo símbolo Spirit of Hope no solo vincula las funciones con el tema, sino que es un claro indicador para que el jugador lo siga de cerca.

Ver también: Play’n GO amplía su asociación con Kindred Group en el Reino Unido

Zeus también juega su papel en los carretes, ya que puede golpear cualquier símbolo misterioso revelado con un rayo transformándolo en un comodín misterioso. Cada vez que se revele un símbolo de Spirt of Hope, se activará y verá cualquier símbolo especial bloqueado en su lugar desde el giro anterior, aumentando el potencial del jugador y vinculando aún más el tema.

Según la compañía, la obra de arte de este juego es visualmente impresionante, ya que Pandora se une a una multitud de monstruos en los carretes, lo que hace que el juego sea entretenido en todo momento.

Los jugadores de los títulos bien establecidos de mitología griega de Play’n GO no se sentirán decepcionados con esta nueva edición. En la cartera se listan otros títulos populares como Rise of Olympus (2018), Gates of Troy (2022) y Athena Ascending (2022).

Ver también: Play’n GO lanzó el nuevo juego de tragamonedas Legion Gold

El jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, señaló: “Pandora’s Box of Evil es un tragamonedas divertido basado en la mitología griega que seguramente aquellos jugadores que suelen elegir un juego por su temática o por un conjunto de características determinado, seguramente lo disfrutarán inmensamente”.

Y agregó: “Desbloquear la función principal de este juego al colocar la Caja de Pandora en los carretes desencadena una reacción en cadena de símbolos misteriosos que realmente aumenta el entretenimiento”.