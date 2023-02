Play’n GO lanzó el nuevo juego de tragamonedas Legion Gold

Legion Gold recuerda a otros títulos clásicos de Play'n GO.

El nuevo juego tiene una mecánica dinámica y sencilla, que apunta tanto a los recién llegados al iGaming como a los fanáticos de siempre.

Comunicado de prensa.- Play’n GO dio a conocer su tradicional lanzamiento semanal. Esta semana, el que salió a la luz es el juego de tragamonedas Legion Gold.

El título sumerge a los jugadores en el entorno al vincular los símbolos a la narrativa del juego: el Portador acorazado es el Comodín estándar, las Monedas de oro son Comodines que se multiplican y el León indómito es el Scatter mientras se marcha hacia las riquezas potenciales.

De acuerdo con la compañía, Legion Gold es ideal para los recién llegados al mundo del iGaming, así como para los entusiastas. Esto gracias a su mecánica de tragamonedas dinámica y sencilla. Los jugadores pueden obtener un símbolo Mega en cualquier lugar de los carretes mientras los soldados cargan hacia la victoria. Para aumentar aún más el potencial, los jugadores pueden obtener seis monedas o un símbolo de Mega Coin en los carretes que activará los Gold Re-Spins.

Play’n GO utiliza las vidas de forma innovadora para mostrar el progreso. El jugador comienza con tres vidas durante los Gold Re-Spins. Si no cae ninguna moneda durante un giro, perderá una vida cada vez, lo que agregará una nueva dinámica al juego.

Según la empresa, Legion Gold recuerda a otros títulos de Play’n GO, como la aventura troyana Gates of Troy (2022), el clásico de la mitología griega Rise of Olympus (2018) y el cazador de fortunas Golden Osiris (2020).

El jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, señaló: “En este juego de tragamonedas se trata de fusionar la narrativa con las características para que sea un paquete perfecto. Tenemos un montón de símbolos de criaturas salvajes como osos, buitres y sabuesos que te sumergen en la marcha de los soldados romanos”.

Y añadió: “Los Gold Re-Spins también son bastante divertidos porque hacen que el jugador se sienta como un soldado en guerra con la función de tres vidas. ¡Es una verdadera cacería de oro!”