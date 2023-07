Play’n GO presenta su nuevo juego de tragamonedas “Merlin: Journey of Flame”

Se trata de la quinta entrega de la saga Merlin que sigue expandiéndose.

Comunicado de prensa.- Play’n GO evoca la magia en su última incorporación a su popular serie de tragamonedas, Merlin. Se trata de “Merlin: Journey of Flame”, quinta entrega de la mencionada saga de tragamonedas de la empresa.

“Merlin: Journey of Flame” es una precuela de “Merlin and the Ice Queen Morgana” (2021) y de “Rise of Merlin” (2019). En “Journey of Flame” aparece un Merlín más joven y rudo que encuentra un raro huevo de dragón en un lago pantanoso. Merlín se enfrenta a una prueba de fuego al lanzar un hechizo para romper el caparazón del huevo.

En cuanto a la jugabilidad, los fanáticos pueden notar que “Merlin: Journey of Flame” tiene ciertas reminicencias a “Rich Wilde and the Book of Dead” (2016), ya que implementa la mecánica de los símbolos en expansión para mejorar el juego.

Al abrir el Libro de hechizos de Merlín, los jugadores deben obtener tres o más runas de colores para asegurar la victoria. Merlín mismo actúa como un símbolo de alto pago, el huevo de dragón se convierte en un comodín estándar y su variante agrietada es el Scatter del tragamonedas.

Antes de que comiencen los giros gratis, se selecciona aleatoriamente un símbolo especial que se expande cuando forma una combinación ganadora. Si es un símbolo de alto pago como Merlín, su bastón, poción o libro de hechizos, se necesitan dos o más carretes. Sin embargo, si se trata de un símbolo de runa de color de bajo pago, se necesitan tres o más carretes para activar la mecánica de los símbolos en expansión.

Si Merlín logra obtener tres o más Scatters de huevo de dragón agrietado, puede desencadenar hasta ocho Giros Gratis con un sexto carrete adicional, lo que permite a los jugadores obtener más ganancias con la varita mágica.

Merlín también puede lanzar un poderoso pero arriesgado hechizo de apuesta. Merlín activa esta habilidad cuando las ganancias están por debajo de las 2500 monedas. A través del hechizo Gamble, el premio de Merlín se puede duplicar si adivina correctamente el color durante un minijuego. Sin embargo, Merlín debe ser cauteloso: su hechizo Gamble solo se puede lanzar cinco veces seguidas o hasta alcanzar las 2500 monedas, lo que significa que los jugadores deben pensar críticamente acerca de sus movimientos.

George Olekszy, jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, señaló: “’Merlin: Journey of Flame’ es un título verdaderamente mágico, y estamos muy contentos de seguir construyendo en torno a la rica mitología de Merlin IP. Este título se basa en varios aspectos de la cartera de tragamonedas de Play’n GO y utiliza esos elementos para crear algo realmente nuevo y único. La combinación de la mecánica de los símbolos en expansión, la poderosa función de Scatters y Gamble, junto con una narrativa relacionada con los dragones, ha creado una verdadera magia”.