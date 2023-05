Play’n GO obtuvo el nivel 2 avanzado de la certificación estándar de juego más seguro

El estándar es administrado por la organización benéfica GamCare.

Comunicado de prensa.- Play’n GO confirmó hoy (22 de mayo) que obtuvo el reconocimiento Safer Gambling Standard Gold Award.

Esta distinción es otorgada a empresas que “están desarrollando o que adoptaron una serie de medidas de juego más seguras, que van más allá de las disposiciones de responsabilidad social de su licencia de juego”.

El Estándar de Juego más Seguro, administrado por la organización benéfica GamCare, es un estándar de calidad independiente que evalúa las medidas que las empresas de juego han implementado para proteger a las personas de sufrir daños relacionados con el juego.

Johan Törnqvist, CEO y cofundador de Play’n GO, dijo: “La seguridad de los jugadores es lo primero en todo lo que hacemos, y estamos comprometidos a liderar la industria hacia un futuro más seguro, sostenible y protegido. Asegurar nuestro premio Safer Gambling Standard Gold Award es un gran hito en ese viaje”.

Y añadió: “Este premio es producto de un gran trabajo, que muchas veces pasa desapercibido. Estoy enormemente orgulloso de todos los involucrados en Play’n GO. El compromiso con la seguridad de los jugadores es esencial para que esta industria tenga un futuro brillante. Hacemos un llamado al resto de la industria para que continúe con sus esfuerzos para asegurarnos de que estamos brindando una experiencia segura y de entretenimiento para los jugadores”.

Nuevo impulso en Italia

Play’n GO anunció la firma de una nueva asociación con el operador de juegos en Italia Sisal.

Italia ya demostró ser un mercado muy importante para Play’n GO. Los jugadores de Sisal ahora podrán disfrutar del título insignia de Play’n GO, Book of Dead, así como de otros populares slots como Tower Quest, los cuales ya están disponibles en la plataforma. En breve, además, se prevé incorporar una mayor variedad de títulos.

El lanzamiento de Sisal también fortalece la ya existente asociación de Play’n GO con Flutter Entertainment, bajo cuyo paraguas Sisal ahora se encuentra, luego de su adquisición en diciembre de 2021.