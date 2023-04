Play’n GO fortalece su posición en el mercado italiano con Sisal

Play'n GO amplía su presencia en el mercado italiano.

Tras este nuevo acuerdo, la compañía ya tiene asociaciones formales con 10 de los principales operadores en Italia.

Comunicado de prensa.- Play’n GO anunció la firma de una nueva asociación con el operador de juegos en Italia Sisal.

Italia ya demostró ser un mercado muy importante para Play’n GO. Los jugadores de Sisal ahora podrán disfrutar del título insignia de Play’n GO, Book of Dead, así como de otros populares slots como Tower Quest, los cuales ya están disponibles en la plataforma. En breve, además, se prevé incorporar una mayor variedad de títulos.

El lanzamiento de Sisal también fortalece la ya existente asociación de Play’n GO con Flutter Entertainment, bajo cuyo paraguas Sisal ahora se encuentra, luego de su adquisición en diciembre de 2021.

Emilie Zamponi, directora para el sur de Europa y LATAM en Play’n GO, señaló: “Nuestra asociación con Sisal es muy emocionante para Play’n GO, ya que consolida aún más nuestra posición como el proveedor líder de entretenimiento de casino en la región italiana”.

Y resaltó: “Este anuncio significa que Play’n GO ahora tiene asociaciones formales con los 10 operadores en Italia, uno de los mercados de juego más grandes del mundo. Tenemos muchas ganas de trabajar con Sisal para brindar una experiencia de juego segura y emocionante para sus jugadores”.