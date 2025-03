Play’n GO Music y MoneyGram Haas F1 Team lanzan una lista de reproducción para la próxima carrera

La lista de reproducción «Lights Out & Listen Up» se lanza justo para el inicio de la temporada 2025 en Melbourne.

Comunicado de prensa.- Play’n GO Music se ha asociado una vez más con el equipo MoneyGram Haas F1 para ofrecer a los fanáticos la lista de reproducción «Lights Out & Listen Up«. La misma llega justo para el inicio de la temporada 2025 en Melbourne.

Repleta de pistas llenas de energía, esta lista de reproducción está diseñada para alimentar la adrenalina de los entusiastas de los deportes de motor mientras ven a los mejores pilotos del mundo en la pista.

Una banda sonora llena de adrenalina para nuestros fans

«Lights Out & Listen Up» combina rock, electrónica, hip-hop y pop, brindando una mezcla electrizante que refleja la velocidad, intensidad y emoción del deporte. Con éxitos clásicos e himnos modernos de Kasabian, Charli XCX, Sia, Chappell Roan y más, la lista de reproducción captura la esencia de la competencia de alto octanaje y la pasión de los fanáticos de las carreras de todo el mundo.

Uno de los aspectos más destacados es “Quantum Rush” de Humansion, una pista exclusiva de Play’n GO Music que agrega un toque único y lleno de energía a la experiencia auditiva.

Una celebración de la asociación del equipo Play’n GO x MoneyGram Haas

Esta colaboración es parte de la asociación continua de Play’n GO Music con el equipo MoneyGram Haas F1, cuyo objetivo es conectar la música y los deportes de motor de una manera emocionante.

Erryn Gracey, brand expansion lead de Play’n GO, dijo: “La música y los deportes de motor comparten el mismo pulso: mucha energía, mucho en juego y una experiencia inolvidable. Esta lista de reproducción tiene como objetivo acercar a los fanáticos a esa emoción, ya sea que estén en la pista o mirándola desde casa”.

Ayao Komatsu, team principal de MoneyGram Haas F1, agregó: «El comienzo de la temporada es emocionante y estamos encantados de asociarnos con Play’n GO Music una vez más para brindarles a los fanáticos una lista de reproducción tan emocionante como el mismo día de la carrera».

La lista de reproducción de Play’n GO x MoneyGram Haas F1 Team Watch Party ya está disponible en Spotify.