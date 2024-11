Play’n GO anuncia una asociación en Nueva Jersey con Hard Rock Digital

El acuerdo permitirá a los jugadores de Hard Rock Bet en Nueva Jersey acceder a títulos de Play’n GO.

Comunicado de prensa.- El proveedor de entretenimiento de casino Play’n GO ha anunciado una nueva asociación con la marca de juegos Hard Rock Digital para su plataforma de casino online Hard Rock Bet en Nueva Jersey. La marca Hard Rock es sinónimo de entretenimiento en todo el mundo, y esta asociación permitirá a los jugadores de Hard Rock Bet en Nueva Jersey obtener acceso a títulos de Play’n GO como Piggy Blitz, Book of Dead y Rise of Olympus 100.

Play’n GO ya está disponible con cuatro operadores en cuatro estados de Estados Unidos y se espera un mayor crecimiento en los próximos meses.

Magnus Olsson, director comercial de Play’n GO, comentó: “Estamos entusiasmados de ampliar nuestro portfolio en Estados Unidos con una nueva asociación de operadores, y asociarnos con una marca reconocida como Hard Rock Digital es un logro significativo para nosotros. Nueva Jersey es un estado clave para nuestras operaciones en Estados Unidos y estamos encantados de ofrecer a los jugadores de Hard Rock Bet acceso a nuestro contenido de juegos de casino de primer nivel. Creemos que esta asociación será muy beneficiosa tanto para Hard Rock Digital como para Play’n GO, y anticipamos muchos éxitos compartidos en los próximos meses y años.

“Play’n GO sigue comprometido a estar activo en todos los mercados regulados a nivel mundial y a un crecimiento continuo en Estados Unidos. Asociaciones como ésta con Hard Rock Digital son cruciales para nuestro éxito a largo plazo en la región”.

Ver también: Play’n GO celebra la obtención de múltiples premios en los 5 Star Media Awards

Grant Williams, SVP de casino de Hard Rock Digital, agregó: “Estamos entusiasmados de seguir adelante con Play’n Go y agregar sus entretenidos títulos a los más de 2000 juegos en nuestra plataforma mejor calificada en Nueva Jersey. Estamos comprometidos a hacer de Hard Rock Bet el mejor lugar para jugar y estamos orgullosos de nuestras recientes mejoras en el casino en línea, que incluyen una experiencia más personalizada, recompensas integradas y una de las mayores selecciones de juegos del mercado”.

Hard Rock Bet lanzó recientemente su campaña de otoño «Roll With Us», dando la bienvenida a jugadores en su aplicación. Con 4,9 estrellas en App Store y 4,8 estrellas en Google Play Store, Hard Rock Bet se encuentra entre las aplicaciones de juegos con dinero real mejor valoradas del mercado.

Hard Rock Bet ofrece una plataforma integrada de apuestas deportivas y casino online en Nueva Jersey y también opera una experiencia exclusivamente deportiva en Arizona, Florida, Illinois, Indiana, Ohio, Tennessee y Virginia. Está disponible para descargar a través de iOS y Android, y también se puede jugar a través de HardRock.bet.