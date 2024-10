Play’n GO llega a G2E Las Vegas 2024 bajo el slogan «We are Game»

Play’n GO estará presente en el stand 4030 de la iGaming Zone de G2E 2024.

Comunicado de prensa.- Play’n GO ha confirmado hoy su participación en la Global Gaming Expo (G2E), que se celebrará en el Venetian Expo Center de Las Vegas a partir del 8 de octubre.

Play’n GO expondrá en la mayor conferencia de juegos del mundo bajo el eslogan «We are Game», e igualará el stand de 1.750 metros cuadrados del año pasado, en el que el gigante sueco del juego mostrará su ambiciosa hoja de ruta de juegos en EE.UU., su división musical Play’n GO Music, y mucho más.

La cartera de juegos de Play’n GO en EE.UU., que ya está presente en cinco estados, está alcanzando nuevas cotas, con títulos clásicos como «Rise of Olympus Origins» y «Oasis of Dead», que llegarán a las costas estadounidenses por primera vez en los próximos meses. El título «Colt Lightning Firestorm», que encabeza las listas de éxitos, también ocupará un lugar destacado en el stand 4030, donde Play’n GO tiene previsto entretener y educar a los visitantes.

Lanzado en diciembre de 2023, Play’n GO Music tendrá este año su propia cabina de DJ dentro del stand, celebrando su colaboración durante toda la temporada con MoneyGram Haas F1 Team a través de una serie de listas de reproducción de Spotify. El mundo del motor también estará representado en Las Vegas, con dos simuladores de carreras activos conectados al stand.

En su tercer año de actividad en EE.UU., Play’n GO cuenta con licencia y está activa en Virginia Occidental, Nueva Jersey, Michigan, Pensilvania y Connecticut, con el objetivo declarado públicamente de estar activa en todos los mercados regulados del mundo.

Ebba Arnred, directora de marketing y cofundadora de Play’n GO, declaró: «Play’n GO es uno de los proveedores de juegos de casino más conocidos del mundo, y estamos encantados de mostrar nuestra marca en la Global Gaming Expo por tercer año consecutivo».

«G2E ha desempeñado un papel importante en nuestra estrategia de marca desde que empezamos a asistir en 2022, ya que seguimos creando conciencia de marca y proporcionando la mejor experiencia de juego posible, tanto en los EE.UU. como en todo el mundo».

«Estamos orgullosos de lo que hemos logrado en Estados Unidos desde que entramos en el mercado en 2022, y estamos hambrientos de más éxito. Queremos invitar a todos los asistentes a G2E a que nos hagan una visita en el stand 4030, donde nuestra gente estará lista para darles la bienvenida y educarlos en todo lo relacionado con Play’n GO. Estamos deseando viajar a Las Vegas la semana que viene para demostrar al mundo que ‘WE ARE GAME'».

Puedes encontrar a Play’n GO en el stand 4030 de la igaming Zone de G2E 2024.