Play’n GO lanzó el nuevo slot Legacy of Inca

El juego sigue el tema de otros títulos de Play'n GO.

El juego sigue el tema de otros títulos de Play’n GO, como Phoenix Reborn (2019) y Aztec Warrior Princess.

Comunicado de prensa.- Los tesoros aguardan en el corazón de un antiguo templo, mientras Play’n GO escribe una nueva leyenda en su cartera de tragamonedas premium con su último lanzamiento: Legacy of Inca.

El nuevo juego de Play’n GO apunta a que los fanáticos de títulos como Legacy of Egypt (2018) y Legacy of Dead (2020) se diviertan.

Según la compañía, este es un juego fácil de seguir que atraerá tanto a los recién llegados a las tragamonedas como a los entusiastas. Legacy of Inca ve el regreso de la función Wheel of the Gods que se puede encontrar en los títulos mencionados anteriormente. Pero hay un giro.

Ver también: Play’n GO presentó el nuevo juego de tragamonedas Pilgrim of Dead

Aún así, la función define cuántos giros gratis recibirá el jugador, que van desde 1 a 20. Una nueva adición ve una barra en la parte superior de los carretes que determinará cuántos comodines se agregarán a los carretes por ronda. Limitado a los tres carretes del medio, existe la posibilidad de obtener los nueve comodines y crear una multitud de formas de pago.

Eso no es todo. Si los Temple Scatters aterrizan, los Temple Spins se desbloquearán y una Rueda con los números del 1 al 6 determinará cuántos Free Spins adicionales activará el jugador. Como no hay límite en la cantidad de veces que pueden ocurrir los Temple Spins, Play’n GO ha creado una función especial de Free Spins.

El juego sigue el tema de otros títulos de Play’n GO, como Phoenix Reborn (2019) y Aztec Warrior Princess (2017). Tiene un diseño inteligente, utiliza el cambio de colores y el tempo del audio para indicar que se está jugando una ronda de bonificación. Todo se traduce en una mejora la experiencia del juego para el jugador.