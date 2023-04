Play’n GO lanzó su nuevo juego de tragamonedas, Gerard’s Gambit

Este tragamonedas en línea lleva a los jugadores a un viaje en constante desarrollo desde las tumbas de Egipto hasta las selvas mexicanas.

Comunicado de prensa.- Play’n GO le da la bienvenida a un nuevo miembro de la familia a su popular franquicia Wilde con su nuevo tragamonedas, Gerard’s Gambit.

Gerard’s Gambit lleva a los jugadores a un viaje en constante desarrollo junto a la oveja negra de la renombrada familia Wilde, Gerard Wilde. Desde las tumbas debajo de las dunas de Egipto hasta los templos perdidos de las selvas tropicales mexicanas, Gerard lo arriesgará todo para recuperar el honor del apellido Wilde.

Este innovador juego de tragamonedas con temática de aventuras tiene dos objetivos: enseñar a los nuevos jugadores la mecánica tradicional de las tragamonedas, que progresará en complejidad a medida que avanzan de nivel, y brindarles a todos una forma nueva y atractiva de jugar. Gerard’s Gambit traza un rumbo hacia un territorio desconocido con esta versión verdaderamente única de los juegos de tragamonedas de video.

Con 10 niveles diferentes por descubrir, cada uno con su propio tema emocionante, los jugadores comenzarán con un carrete sencillo de 3×1 con una línea de pago en el nivel uno, y eventualmente avanzarán a un carrete completo de 5×3 con diez líneas de pago en el nivel nueve. El objetivo aquí será obtener tres victorias. Una vez que se completan las tareas de cada nivel, el carrete se expandirá y revelará nuevos desafíos, carretes más grandes, más símbolos y funciones avanzadas como Free Spins y Scatters.

Según la compañía, los fans de los títulos de la serie del Libro de los Muertos de Play’n GO, como Cat Wilde and the Pyramids of Dead y Rich Wilde and the Tome of Madness, se volverán locos con esta nueva incorporación. Los jugadores podrán profundizar más que nunca en la busqueda de artefactos y tesoros que puedan ayudar a Gerard a recuperar su estatus frente a su talentosa familia.

El director de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, señaló: “Estamos emocionados de que los fanáticos se embarquen en esta nueva y emocionante aventura y experimenten algo diferente a los caminos que han recorrido antes. Dado que la serie Book of Dead es una de nuestras IP más populares, tenía sentido descubrir una nueva ruta para que los fanáticos tomaran y ampliaran la tradición de la familia Wilde”.

Y añadió: “En Gerard’s Gambit, los fanáticos no solo conocerán al robusto y misterioso Gerard Wilde, sino que también podrán probar una nueva y excelente forma de jugar juegos de tragamonedas y desarrollar una comprensión más profunda de la mecánica tradicional de estos juegos. Con la mecánica de carretes en expansión ayuda a los nuevos jugadores a no sentirse abrumados y ofrece una forma completamente nueva de jugar para los jugadores veteranos, este será un viaje inolvidable”.