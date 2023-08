Play’n GO celebra el legado de Hugo por su 30 aniversario

Play’n GO amplía su cartera de juegos.

El troll de tres dedos regresa para la próxima tragamonedas Hugo de Play’n GO, Hugo Legacy.

Comunicado de prensa.- La espera ha terminado, Hugo Legacy ha aterrizado. A medida que Play’n GO desarrolla sus IP, cada nuevo título ayuda a expandir los límites de lo que se espera en la industria del iGaming. Celebrando el 30.º aniversario de Hugo the Troll, Hugo Legacy es un emblema del compromiso de Play’n GO con los juegos de calidad y los mundos inmersivos.

Este juego reúne todas las caras familiares de las cinco aventuras anteriores de Hugo en una carta de amor de ranura de cuadrícula de 7×7 a nuestro troll favorito. Después de los eventos de alto octanaje de Hugo Carts (2021), Hugo llama a sus amigos Jean Paul y Fernando para que lo ayuden a frustrar las fechorías de Scylla y Don Croco de una vez por todas.

Los jugadores tienen la tarea de limpiar la cuadrícula de símbolos de dinamita, gorra heredada, oro, llave, diamante o personaje para asegurar una victoria estándar. Los jugadores también deben controlar el Medidor de sobrecarga, que se puede llenar para crear poderosos bonos.

Los personajes, Hugo, Jean Paul, Fernando, Don Croco y Scylla, tienen habilidades que afectan la cuadrícula, manteniendo el juego fresco y dinámico. Si crees que controlar a cinco personajes diferentes es complicado, no temas. Hugo Legacy brinda a los jugadores un repaso de cada habilidad a medida que avanzan, asegurando que los novatos en las tragamonedas y los fanáticos de Hugo sean tenidos en cuenta.

Una característica de Carga es aleatoria cuando Hugo recolecta 15 Cargas. La primera función de Cargo agrega de cinco a ocho comodines a la cuadrícula; la segunda Carga actualiza entre dos y cinco símbolos de pago bajo a símbolos de pago alto. En la tercera Carga, Scylla protege uno o dos poderosos símbolos Wild, destruyendo a los demás mientras aplica sus poderes a la cuadrícula.

El cuarto Cargo ve a Fernando transformar un tipo de símbolo en un poderoso comodín. Finalmente, la última característica de Carga ve a Jean Peal capturar símbolos y duplicarlos para hacer Clusters ganadores.

El jugador recolecta entre 35 y 50 de los símbolos de Scylla y Don Croco; puede desbloquear los cinco niveles de Free Spin. A medida que los jugadores eliminan más y más símbolos, cada nuevo umbral desbloquea un rango dinámico de recompensas temáticas de Free Spins. A lo largo de los Free Spins, los jugadores también tienen la oportunidad de apostar sus ganancias. El jugador puede quedarse con lo que ya ha logrado o tomar una apuesta arriesgada pero gratificante que refleja la emocionante línea de búsqueda de la narrativa.

Los fanáticos con ojos de águila pueden encontrar que los Free Spins recuerdan al clásico Viking Runecraft de Play’n GO (2017). Los símbolos también se pueden devolver a la cuadrícula después de los Free Spins para tener una segunda oportunidad de aumentar el potencial de ganancias del jugador.

El jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, señaló: “Hugo Legacy es una tragamonedas verdaderamente ambiciosa. Este juego recompensa a los fanáticos con guiños geniales y referencias a personajes de toda la lista de personajes de Hugo, trayendo caras memorables del Hugo original (2016), así como de Hugo 2 (2017), Hugo Goal (2018) y Hugo’s Adventure (2019)“.

Y añadió: “Debido a que es el cumpleaños número 30 de Hugo the Troll, es justo que honremos la IP, su franquicia multimedia y sus máquinas tragamonedas con este título verdaderamente dinámico. Las características de Charge y las habilidades específicas de los personajes son realmente geniales”.