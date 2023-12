Play’n GO anunció el lanzamiento de Play’n Go Music

Play’n GO Music incluirá primero música de "Gargantoonz", su nuevo slot.

La nueva división de música exhibirá las bandas sonoras de sus juegos líderes en la industria y producirá música nueva, todo bajo el sello Play’n GO Music.

Comunicado de prensa.- Play’n GO, el proveedor de entretenimiento de casino líder en el mundo, anunció hoy el lanzamiento de Play’n GO Music.

Por primera vez en la industria, artistas musicales populares de todo el mundo colaborarán con Play’n GO Music para producir nuevas versiones de música de juegos que se publicarán en plataformas de transmisión.

Play’n GO Music incluirá primero música de “Gargantoonz“, el nuevo y exitoso lanzamiento de la popular serie “Reactoonz” y, con el tiempo, artistas independientes lanzarán versiones reimaginadas de la banda sonora original.

“Consideramos a Play’n GO como un proveedor de entretenimiento de primer nivel y el lanzamiento de Play’n GO Music es un fantástico paso adelante para hacer realidad esa visión”, dijo Ebba Arnred, directora de marketing y cofundadora de Play’n GO.

Luego agregó: “Play’n GO Music es una vía que nos permitirá explorar el mundo de la colaboración creativa. Nuestros personajes, como Garga o Rich Wilde, ahora tendrán espacio para seguir creciendo y desarrollando sus historias y llegar a nuevas audiencias. Será un lugar para celebrar la fantástica música de nuestros juegos, en los que trabajamos tan duro para lograr lo mejor en la industria y no puedo esperar a ver cómo crece Play’n GO Music. Este es solo el comienzo.”

Play’n GO es reconocida por tener el mejor audio de la industria y el título “Hugo Legacy” lanzado recientemente por la compañía incluyó una partitura orquestal escrita especialmente y grabada en vivo con la Orquesta Sinfónica Checa.