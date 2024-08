Play’n GO anuncia su entrada en el mercado sudafricano a través de su asociación con Betway

Play’n GO ya está disponible en más de 30 jurisdicciones reguladas en todo el mundo.

Comunicado de prensa.- Play’n GO anunció hoy (5 de agosto) su primera incursión en el mercado sudafricano tras el acuerdo de una nueva asociación de operador con Betway en Sudáfrica.

«Betway es sinónimo de apuestas en la región y, tras el anuncio de esta asociación, los clientes de las marcas en Sudáfrica pueden disfrutar exclusivamente de títulos clásicos de Play’n GO como ‘Book of Dead’, ‘Reactoonz’ y ‘Rise of Olympus’ en la plataforma Betway», explicaron desde Play’n GO.

Magnus Olsson, director comercial de Play’n GO, dijo: «Estamos encantados de realizar nuestra primera incursión en el mercado sudafricano tras esta asociación con Betway. Tenemos constancia de que estamos comprometidos a estar activos en todos los mercados regulados del mundo y que siempre es emocionante agregar un nuevo mercado para nuestro negocio».

Y agregó: «Betway es una de las principales marcas de apuestas y esperamos muchos años de éxito juntos en uno de sus mercados más populares a nivel mundial».

Phillip Superamonien, gerente nacional de Betway Sudáfrica, declaró: «Estamos entusiasmados de ser los anfitriones exclusivos del legendario portafolio de juegos de Play’n GO en nuestra plataforma aquí en Sudáfrica, y estamos seguros de que nuestros clientes estarán igualmente entusiasmados».

Superamonien añadió: «Betway se compromete a ofrecer a los apostadores de Sudáfrica la mejor experiencia de juegos de casino posible, y tener los juegos de Play’n GO en nuestra plataforma es otro paso para mostrar nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes el contenido de juegos más popular y entretenido, de forma segura y ambiente seguro y responsable».

Play’n GO ahora está disponible en más de 30 jurisdicciones reguladas en todo el mundo, en múltiples continentes, con más de 350 títulos premium en su cartera.