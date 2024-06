George Olekszy, Play’n GO: «‘Rich Wilde and the Tome Insanity’ se ha convertido en uno de los nuevos juegos más importantes de 2024»

El jefe de retención de juegos de Play’n GO habla de la increíble acogida que tuvo «Rich Wilde and the Tome Insanity», de las claves para que un juego tenga éxito y de los próximos lanzamientos en los que está trabajando la empresa.

Entrevista exclusiva.- «Rich Wilde and the Tome Insanity«, el último juego de la serie «Book of Dead» de Play’n GO salió a la venta hace solo unas semanas, pero ya se está convirtiendo en uno de los mayores lanzamientos del estudio de entretenimiento de casino.

Focus Gaming News habló con George Olekszy, jefe de retención de juegos de Play’n GO, para averiguar qué hay detrás de un nuevo juego de gran éxito.

«Rich Wilde and the Tome of Insanity» se lanzó a finales de mayo y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los jugadores. ¿A qué atribuye este éxito?

Me quedo corto si digo que el lanzamiento de «Tome of Insanity» generó grandes expectativas. Al ser la continuación de «Tome of Madness» y la última entrega de la legendaria serie «Dead», sabemos que millones de aficionados a los tragamonedas de todo el mundo echarán un vistazo a este juego. No podemos defraudarles, ya que la presión está servida.

Afortunadamente, los resultados hasta ahora han sido más que impresionantes. En su primera semana, el número de rondas superó en un 160 por ciento la media. Además, el número de jugadores aumentó un 57 por ciento en la misma proporción.

No solo ha sido uno de nuestros mayores lanzamientos del año; es uno de los juegos nuevos más importantes de 2024, y punto.

¿A qué atribuyo este éxito? En resumen, creo que hemos creado un clásico instantáneo. Es todo lo que Play’n GO hace tan bien: una narrativa atractiva, una propiedad intelectual de renombre, la mejor jugabilidad del sector y, por supuesto, un sonido y unos efectos visuales que transportan al jugador a otro mundo.

El juego va camino de convertirse en una de los mejores tragamonedas del año. ¿Esperaba un impacto tan significativo?

A veces se sabe muy pronto que se está ante algo especial, y este fue sin duda el caso de «Tome of Insanity». Realizamos pruebas internas exhaustivas de todos nuestros nuevos juegos antes de que salgan a la venta, y todos aquellos, dentro de Play’n GO, que tuvieron la oportunidad de jugar a éste juego durante ese proceso sabían que estábamos ante un ganador. Es agradable ver que los jugadores están claramente de acuerdo con nosotros.

Cuando se habla de un buen juego, muchos dicen que lo más importante es la jugabilidad y las bonificaciones o recompensas. Sin embargo, otros afirman que la historia, los gráficos y el sonido también desempeñan un papel fundamental. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Desde mi punto de vista, no creo que sea posible aislar elementos individuales de un juego y decir algo así como: ‘»Este título ha triunfado porque tiene unos gráficos magníficos».

Por supuesto, todo lo que has enumerado es importante a la hora de crear tragamonedas. Y si se ofrece algo por debajo del nivel de cualquiera de esos elementos, el juego no va a encontrar público.

Yo diría que el verdadero «secreto» de los grandes tragamonedas se encuentra en la alquimia de aunar jugabilidad, narrativa, audio, efectos visuales y demás de tal forma que el resultado final sea mayor que la suma de las partes. Está en los pequeños detalles.

A veces, uno puede fijarse en el sonido de un juego por sí solo y pensar que no tiene nada de especial. Pero si encaja perfectamente con los ritmos y la sensación de juego, elevando toda la experiencia, entonces es la elección perfecta.

Sin duda, «Rich Wilde and the Tome of Insanity» ha puesto la vara muy alta. ¿Supone esto un reto adicional para la empresa a la hora de desarrollar nuevos juegos?

En cualquier caso, siempre nos estamos exigiendo. Sí, «Tome of Insanity» sube la vara, pero creo que hablo en nombre de todos en Play’n GO cuando digo que el reto de ir siempre un paso por delante es una gran parte no sólo de nuestro éxito, ¡sino también una razón para levantarnos de la cama cada mañana!

No es ningún secreto que siempre hemos sido aventureros cuando se trata de nuevos juegos. No nos asusta probar algo nuevo, porque somos un equipo de aficionados a las tragamonedas que queremos hacer avanzar este medio.

Play’n GO ya ha lanzado 21 juegos en lo que va de año. ¿Qué lanzamientos tienen previstos para los próximos meses?

Estamos muy orgullosos de haber lanzado tantos juegos premium ya en 2024. No hay que olvidar que para nosotros supone un reto añadido el hecho de vivir en tantos mercados regulados (más de 30 en el último recuento). Esto significa que cada vez que lanzamos un nuevo título hay que planificar y coordinar mucho; no se trata sólo de lanzar el juego al mundo.

En cuanto a lo que está por venir, puedo asegurarles que tenemos una hoja de ruta repleta para el resto del año, con algunos de nuestros títulos más emocionantes. Como siempre digo, Play’n GO no se dedica a decepcionar.