Play’n GO anuncia el lanzamiento de “Spark of Genius”

El último título de Play’n GO promete ser “una experiencia de juego electrizante como ninguna otra”.

Comunicado de prensa.- Play’n GO enfrenta a Woodrow y Jačova en una carrera contra tornillos en “Spark of Genius”, su nuevo juego.

Play’n GO tiene una amplia cartera de tragamonedas de más de 300 títulos dinámicos. Con la última incorporación a la lista de slots, el titán de los juegos electrónicos una vez más canaliza la innovación y el diseño de juegos de calidad con “Spark of Genius”.

En este dinámico tragamonedas de cuadrícula 6×6, los jugadores se transportan a los albores del siglo XX, donde se desata el enfrentamiento entre los pioneros de la industria Maynard Woodrow y Tess Jačova. Los jugadores aprovecharán el poder de la energía resonante y la energía manifiesta mientras estos personajes compiten por el dominio de la red.

Luego, los jugadores deberán aprender las habilidades de Tess Jačova y Maynard Woodrow, lo que les proporcionará ventajas en la épica búsqueda de la supremacía científica. Con funciones como Gyrota y Relay, este tragamonedas es el hogar de emocionantes giros y explosivas ganancias.

Además, este slot tiene características que pondrán los pelos de punta a cualquier entusiasta de los tragamonedas. Las habilidades de estos dos científicos son vitales para acceder a la Ronda de bonificación, donde Tess presenta Gyrota y Dynamo, que ofrecen rotaciones de símbolos estratégicas y conectores especiales para aumentar el potencial de ganancias.

Mientras tanto, Maynard presenta Relay and Overload, borrando símbolos y provocando interrupciones en cascada. «Empire Energy Spin» de Maynard cuenta con un conector 2×2, lo que potencialmente asegura a los jugadores hasta 35 giros gratis con multiplicadores de ganancias en aumento.

“Spark of Genius” combina rivalidades históricas con una jugabilidad de vanguardia y la mecánica característica de FuseWays que atrae a los jugadores hacia la intriga y la emoción. Los fanáticos de los tragamonedas basados en la ciencia y la ciencia ficción como Dr Toonz y Fortune Rewind se sentirán como en casa con esta electrizante aventura.

El embajador de los juegos en Play’n GO, Magnus Wallentin, dijo: “Estamos emocionados de que el fandom experimente el espectáculo que es ‘Spark of Genius’. Este título es un poco diferente, porque utiliza ciencia del mundo real para influir en la configuración de las ranuras de la cuadrícula, junto con nuestra nueva mecánica FuseWays, que es realmente genial y algo que no hemos hecho antes. Desde el poderoso Empire Energy Spin hasta las habilidades impulsadas por los personajes, esta tragamonedas tiene muchas peculiaridades dinámicas que estamos seguros les encantarán a los fanáticos”.

Con habilidades únicas, un entorno histórico inmersivo y características emocionantes, “Spark of Genius” promete una experiencia de juego electrizante como ninguna otra.