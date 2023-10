Play’n GO lanzó su nuevo slot game “Ruff Heist”

Play'n GO amplía su catálogo de juegos de temática animal.

La popularidad de los slots con temática de animales llevó a que algunos títulos se unan al catálogo de Play’n GO a lo largo de los años.

Comunicado de prensa.- ¿Cuánto cuesta ese diamante en la ventana? ¡El Ruff Crew es el equipo adecuado para descubrirlo! En el último tragamonedas en línea de Play’n GO, un grupo heterogéneo de cachorros planean el atraco definitivo para robar el tesoro de diamantes de Fat Cat en su nuevo título “Ruff Heist.”

Forma equipo con Archie, T-Bone y Badge mientras traman y ejecutan el atraco de diamantes perfecto, robandole al rico Fat Cat y dándoselo a sus zarpas. Gira los rodillos de 5×3 para crear combinaciones ganadoras y desbloquear las puertas a algunas grandes ganancias potenciales.

Durante el juego base, los jugadores tendrán la oportunidad de conseguir símbolos Dog Collect en el carrete cinco, que recolecta todos los símbolos Diamond Cash al instante. A todos los símbolos Diamond Cash se les asigna un valor multiplicador, que suma ese multiplicador a cualquier ganancia durante el giro actual.

Hay muchos trucos y herramientas que Ruff Crew puede utilizar durante su atraco. T-Bone tiene la capacidad de actualizar todos los premios del jugador, Badge tiene un potenciador para recolectar premios y Archie tiene una función de actualización que ofrece la capacidad de recolectar hasta cinco veces. La ruta de giros gratis progresará con cada símbolo de Dog Collect que aparezca. Por cada cuarto símbolo de Dog Collect, se otorgarán 10 giros gratis.

Si todo va según lo planeado, Ruff Crew podrá llegar a Cash Vault. En cada giro, se agregará un valor en efectivo aleatorio a Cash Vault. El valor total de Cash Vault se paga una vez que se ha completado el Free Spins Trail y no hay más Free Spins. Pero si el recorrido se completa antes de que finalicen los giros gratis, se seguirá agregando Cash Vault en cada giro hasta que se hayan agotado todos los giros gratis.

La popularidad de los slots de animales ha llevado a que algunos títulos fantásticos se unan al catálogo de Play’n GO a lo largo de los años. Tal es el caso de grandes juegos como “Canine Carnage” (2022), “Animal Madness” (2022), “Rascal Riches” (2023) y “Fox Mayhem” (2023).

El jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, comentó: “Estamos seguros de que ‘Ruff Heist’ será una adición perfecta a las tragamonedas de animales de Play’n GO. No solo es un tema popular entre muchos fanáticos, sino que el juego en sí ofrece una serie de características interesantes para involucrar realmente a los jugadores y crear una experiencia gratificante y divertida.”