Regulación equilibrada y ampliación del diálogo: qué dijeron los expertos españoles sobre la actual situación del juego online en España

Diversos actores del sector se reunieron en el encuentro «El juego online frente al espejo: Radiografía de un sector en transformación» y realizaron un diagnóstico de la actualidad de la industria en el país y cuáles son las principales críticas y reclamos.

España.- Durante el encuentro «El juego online frente al espejo: Radiografía de un sector en transformación«, organizado por Europa Press y Jdigital, diversos expertos en la materia españoles abogaron por una regulación equilibrada del sector para reducir a la «mínima expresión» los jugadores que acuden al mercado ilegal. Además, se pidió ampliar el diálogo porque «no conviene reinventarse», ya que en el juego «se sabe lo que funciona y lo que no funciona».

«El regulador tiene que ver que la mejor forma de proteger a los consumidores es reduciendo a la mínima expresión los jugadores que se van al mercado ilegal. La forma de proteger a los consumidores es haciendo un mercado mucho más atractivo, lo más atractivo posible», afirmó el abogado Santiago Asensi, uno de los disertantes de las mesas de debate.

Asensi recordó que el problema del juego patológico en España es «reducidísimo» y, a nivel mundial, es de los países con menos problemática. «El juego responsable es una parte importante de lo que es el sector, pero el problema del juego patológico en España es muy pequeño para todo el bombo e importancia que se le está dando», afirmó.

El abogado también se refirió a algunas de las medidas que busca adoptar el gobierno español, las cuales van en detrimento del sector: «Se sabe lo que funciona y lo que no funciona. Se sabe que no funciona un impuesto alto, se sabe que sin publicidad no hay acceso. Prescindir de ese diálogo y venir con ideas preconcebidas, como pudo aterrizar el ministro Garzón con el tema del decreto de publicidad al principio, desde luego no funciona«, enfatizó.

En esa mesa de debate, titulada «Retos y Desafíos regulatorios del sector del juego ante 2025«, también participó el manager de MDF Partners, Mario Chamorro, que exigió reflexionar acerca del «exceso» de regulación que existe porque «no hay ninguna medida que haga que suba el juego ilegal», si bien «la suma de todos hace que se deba considerar cualquier medida».

En su intervención, recordó que en torno al año 2010 comenzó la «explosión» regulatoria del juego online en Europa. Unas regulaciones con modelos muy similares y con una preocupación menor por el juego responsable del que existe en la actualidad. «Hoy en día, todos los países siguen teniendo una situación muy parecida. Es raro el país que no tiene restricciones publicitarias. Hemos pasado es un momento donde no existía nada a un momento en el que todos están reregulando», remarcó.

Durante su intervención, destacó que, en la actualidad, los usuarios tienen que recibir cada 60 minutos un aviso o mensualmente un mail, lo que provoca que se «cansen». «No puede ser que estemos molestando al 99 por ciento de los usuarios por un teórico problema del 0,3 por ciento de la gente«, aseveró.

Por su parte, el excatedrático de Derecho Administrativo José María Baño aseguró que el gran reto jurídico del sector es tener un marco que sea capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y «desaliente» el juego ilegal. «Debería protegerse al consumidor, restringir al máximo el juego ilegal porque no protege a nadie«, declaró.

El excatedrático apeló por una regulación europea en la que la autoridad administrativa sea independiente, tanto desde el punto de vista del derecho interno como desde el punto de vista de la administración en red. «En el juego online, los desafíos respecto del juego ilegal, son desafíos europeos, no son desafíos que afecten a Francia o a Alemania de manera diferente a cómo pueden afectar a España», manifestó.

Segunda mesa de debate

Posteriormente, se celebró la segunda mesa debate, titulada «El elefante en la habitación: el juego ilegal«, en la que han participado Mónica Alba Quintana, inspectora jefe del CENPIDA (Policía Nacional), Cristina Díaz, responsable de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y José Antonio Gómez Yáñez, profesor de Sociología.

El deporte es uno de los sectores más afectados por el juego ilegal online, por lo que Cristina Díaz ha pedido luchar «unidos» contra los amaños y las apuestas ilegales.

«Los grandes eventos deportivos están mucho más controlados, pero ahora los focos delictivos se están centrando más en esas competiciones menores que parece ser que se desarrollan en un anonimato. Si el resultado de la competición deja de ser impredecible, también pierde su atractivo», advirtió.

Por su parte, Mónica Alba Quintana señaló que el juego ilegal no está tipificado en el Código Penal, por lo que ha sugerido que debe ser uno de las líneas a abordar próximamente. Además, ha llamado la atención acerca de los «20.000 millones de sistemas de pagos diferentes», especialmente cuando no están controlados.

«La problemática principal de investigar es la trazabilidad del dinero. Es una locura. Porque una vez que nosotros pedimos información fuera del territorio español, muchas de ellas nos requieren comisiones probatorias. Esa es una de las partes o de las patas del banco que yo creo que debería regularse dentro de las operadoras legales», exigió.

En el caso de José Antonio Gómez Yáñez, el experto puntualizó que el 0,3 por ciento de la población española tiene problemas con el juego y ha agregado que la cifra está descendiendo, algo que también está ocurriendo en Europa.

Por último, el director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Mikel Arana, cerró el acto señalando que el objetivo del departamento es «proteger».

«Proteger a las poblaciones jugadoras, proteger a los sectores más vulnerables presentes, pasados, pero sobre todo, y esto es más importante, proteger a las personas jugadoras futuras», concluyó.