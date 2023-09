Play’n GO presentó su nuevo slot “Scales of Dead”

La historia sigue a un aventurero solitario que viaja a través de la tierra del Antiguo Egipto.

Comunicado de prensa.- Dicen que los rayos no caen dos veces, pero la serie Dead de Play’n GO regresa por segunda vez en 2023 con la nuevo juego de tragamonedas en línea Scales of Dead.

La calidad es la base de todos los tragamonedas Play’n GO: unir cada lanzamiento en una red entrelazada de entretenimiento inmersivo en el mundo del igaming. Por eso, después de lanzar el aclamado “Pilgrim of Dead” a principios de este año, Play’n GO está de regreso con novedades en el mundo de la serie de slots “Dead”.

Inspirado en “Rich Wilde and the Book of Dead” (2016) y en el clásico moderno de Play’n GO “Legacy of Dead” (2020), este tragamonedas épico de 5×3 tiene retazos tanto del pasado como del presente. También hay una ganancia máxima de x20.000: la más alta que se ha visto en la serie “Dead”, así que los jugadores pueden sentir realmente el poder de la pulida mecánica de los tragamonedas.

La historia sigue a un aventurero solitario que viaja a través de la tierra del Antiguo Egipto, navegando entre tormentas de arena con la esperanza de asegurar las riquezas dentro de la Tumba de la Serpiente Dorada.

Los jugadores tendrán que conseguir tres o más símbolos de Color Real, Serpiente, Zorro, Halcón o Amuleto para asegurar una ganancia estándar. A medida que la tormenta de arena aumenta, tres confiables Tomb Scatters pueden desbloquear los giros gratis originales. Se pueden otorgar ocho giros gratis durante esta ronda, con símbolos especiales y multiplicadores entrelazados, lo que significa que el potencial de ganancias es tan impredecible como las propias arenas de Egipto.

Ver también: Play’n GO presentó su nuevo título, Boat Bonanza Colossal Catch

Los símbolos en expansión se pueden activar después de ganancias regulares; sin embargo, solo se pueden activar si hay suficientes símbolos ganadores en los carretes. Para los símbolos de bajo pago, se necesitan tres o más carretes con un símbolo especial. Por otro lado, para los símbolos de alto pago, se necesitan dos o más carretes para la función de expansión.

Cuando se cumple la condición de activación, un símbolo único reemplazará los símbolos en los carretes afectados. Junto con animaciones con incrustaciones de oro, ¡los símbolos desplegables son un verdadero premio!

Los giros gratis de Sandstorm se activan si aparecen dos o más símbolos Scatter durante los giros gratis. Los giros gratis de Sandstorm albergan un mayor potencial de ganancias: hay un total de cuatro regalados a los jugadores, junto con un multiplicador aleatorio. Esta característica es como una tormenta de arena: es impredecible. Al multiplicar por diez los premios antiguos, los Sandstorm Free Spins se pueden reactivar con dos símbolos Scatter adicionales.

Los jugadores también pueden usar sus habilidades de apuesta después de una ganancia total inferior a 2500 monedas. Las ganancias se pueden duplicar si se acierta el color, pero se pueden cuadriplicar si se acierta el traje. La ronda de apuesta está limitada a cinco veces seguidas o hasta 2500 monedas.

El jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, señaló: “La serie Dead acaba de ganarse otro título clásico. Esta tragamonedas casi se siente como los mayores éxitos de algunas de nuestras imágenes y características más icónicas. La función Gamble recuerda a algunos títulos heredados como Riches of Ra (2013), pero los símbolos en expansión son una bienvenida bienvenida a The Book of Dead (2016). Sin embargo, no todo son referencias: las imágenes de las tragamonedas, el potencial máximo de ganancias de x20,000 y los giros gratis de Sandstorm hacen que Scales of Dead sea realmente destacado”.