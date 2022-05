Paraguay: polémica por la repetición de cifras ganadoras en la quiniela

La empresa que explota su servicio, TDP, afirmó que se debe a cuestiones del azar y que los resultados son controlados por la Conajzar y un escribano público.

Paraguay.- Estalló la polémica por la repetición de las cifras ganadoras en la quiniela que generó la denuncia de quinieleros por supuestas trampas en los sorteos.

En un comunicado, la empresa que explota el servicio, Technologies Development of Paraguay (TDP), aseguró “que todos los sorteo de la quiniela son públicos y están certificados por un escribano público y personal de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

La compañía también agregó que “hablar de trampas en un juego transparente y auditado permanentemente constituye una ficción maquinada para procurar la migración de jugadores hacia la competencia desleal”

TDP, firma del ex presidente Juan Carlos Wasmosy, desconoce la legalidad del Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, Bingos, Jugos de Azar y Afines (Sintraquiba), y asegura que el juego clandestino es el que atenta contra el fisco.

En su descargo indicó que los dirigentes del gremio no tienen vínculo alguno con la firma, que es la única concesionaria para la venta de quiniela en el país. “El quinielero que no está contratado por alguna agencia de TDP no vende quiniela legal, sino que es clandestina; actividad que está condenada con hasta cinco años de prisión”.

Los quinieleros, por su parte, aseguraron que pierden clientes debido a la repetición de los números ganadores, situación que se refleja en la caída de la recaudación.

En un resumen de las cifras ganadoras del 1° de abril al 20 de mayo se aprecia que al menos 20 son iguales.

Mientras que desde TDP aseguraron que “las bolillas son extraídas desde la tómbola y responden únicamente al azar”.

Los juegos son transmitidos por una página web de la quiniela, aunque según los quinieleros podría ser editado ya que ni siquiera hay público que aprecie los sorteos en vivo y directo.