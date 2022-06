Paraguay: Aposta.la a favor del deporte inclusivo

La única empresa habilitada para ofrecer servicios de apuestas deportivas en Paraguay selló una alianza con el club YakaRuedas, entidad que promueve la práctica de deportes para personas con discapacidad.

Paraguay.- Aposta.la, la marca de la firma Daruma SAM, única autorizada a operar apuestas deportivas en Paraguay, acordó una alianza con el club YakaRuedas, entidad que promueve los deportes para personas con discapacidad.

En el marco del nuevo acuerdo, Aposta.la le entregó al club indumentaria, tanto para competencias oficiales como para los entrenamientos. También donarán sillas de ruedas de competencia diseñadas especialmente para este deporte.

A su vez, apoyará técnicamente al equipo con una coordinadora administrativa para que puedan llegar impecablemente al próximo desafío que tienen los YakaRuedas, el Sudamericano 2023.

El representante de los YakaRuedas, Teo Urbieta, expresó que gracias a esta alianza, más personas podrán conocer el deporte, y acceder a él, siendo una “oportunidad para encontrar alivio tanto en lo físico y emocional”, le dijo Uribieta al medio local Telefuturo.

Aposta.la es uno de los principales patrocinadores de dos de los clubes más populares de Paraguay, Cerro Porteño y Olimpia.

Cruzada contra las apuestas deportivas ilegales

La firma Daruma SAM, la única autorizada a operar apuestas deportivas en Paraguay, que lo hace a través de la marca Aposta.la, encabeza una cruzada para denunciar la fuerte presencia de operadores sin licencia.

Desde la empresa hablaron con un medio local acerca de las casas de apuestas clandestinas que ofrecen servicios de apuestas deportivas: “Estas acciones perjudican enormemente al Estado paraguayo al no pagar impuestos y emplear a personas en el marco de la informalidad. A esto se suma el componente de la falta de seguridad y el riesgo de no cumplir económicamente con los apostadores, que evidencia más voluntad delincuencial de este proceder”.

Por otro lado, subrayaron: “Como concesionaria, legal, comprometida e instalada con fortaleza en el país, Aposta.la encara una fuerte lucha en favor de la legalidad, exigiendo el cumplimiento de la normativa vigente ante los entes rectores del rubro y honrando sus compromisos tributarios”.

Daruma SAM genera 300 empleos directos, más de 500 indirectos y cuenta con alrededor de 300 locales en zonas geográficas clave. De acuerdo con los directivos de la empresa, su principal aliada es la tecnología y, como empresa adjudicada por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), aporta un porcentaje de sus ganancias en concepto de cánones al Estado. Con esto, posteriormente se apoya a sectores de gran relevancia, como la Dirección Nacional de Beneficencia (Diben) y atletas, a través de la Secretaría Nacional de Deportes.

Enfrentamiento con Conajzar

El año pasado, Daruma SAM abrió un frente con la Comisión de Juegos de Azar de Paraguay. Carlo Giuseppe Espinoza Vega y Carlos Manuel Lugo Garcete, responsables de la empresa, brindaron una entrevista a ABC donde aseguraron que desde Conajzar ignoraron sus denuncias presentadas contra sitios de apuestas deportivas ilegales.

Su asesor jurídico, Carlos Sacco, dijo: “La Ley N°1016/97 está desfasada, no contempla las apuestas online y así no hay control”. Señaló que al no existir una regulación vinculada a las apuestas hechas por Internet, hay mucho más lugar para la proliferación de la explotación ilegal.

