Aposta.la sigue su cruzada contra las apuestas deportivas ilegales en Paraguay

La empresa Daruma SAM sostiene que los sitios clandestinos de apuestas deportivas perjudican al Estado paraguayo.

Paraguay.- La firma Daruma SAM, la única autorizada a operar apuestas deportivas en Paraguay, que lo hace a través de la marca Aposta.la, encabeza una cruzada para denunciar la fuerte presencia de operadores sin licencia.

Desde la empresa hablaron con un medio local acerca de las casas de apuestas clandestinas que ofrecen servicios de apuestas deportivas: “Estas acciones perjudican enormemente al Estado paraguayo al no pagar impuestos y emplear a personas en el marco de la informalidad. A esto se suma el componente de la falta de seguridad y el riesgo de no cumplir económicamente con los apostadores, que evidencia más voluntad delincuencial de este proceder”.

Por otro lado, subrayaron: “Como concesionaria, legal, comprometida e instalada con fortaleza en el país, Aposta.la encara una fuerte lucha en favor de la legalidad, exigiendo el cumplimiento de la normativa vigente ante los entes rectores del rubro y honrando sus compromisos tributarios”.

Daruma SAM genera 300 empleos directos, más de 500 indirectos y cuenta con alrededor de 300 locales en zonas geográficas clave. De acuerdo con los directivos de la empresa, su principal aliada es la tecnología y, como empresa adjudicada por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), aporta un porcentaje de sus ganancias en concepto de cánones al Estado. Con esto, posteriormente se apoya a sectores de gran relevancia, como la Dirección Nacional de Beneficencia (Diben) y atletas, a través de la Secretaría Nacional de Deportes.

Aposta.la es uno de los principales patrocinadores de dos de los clubes más populares de Paraguay, Cerro Porteño y Olimpia.

Denuncias

En febrero de este año, tras una denuncia realizada por la empresa Daruma SAM, se realizaron allanamientos en dos locales que explotaban el servicio de apuestas deportivas de forma ilegal. Tres personas resultaron imputadas tras el operativo.

La fiscal María Angélica Insaurralde fue quien formuló la imputación contra las tres personas propietarias de los locales de apuestas deportivas que no fueron habilitadas por la Conajzar. César Javier Galeano Sánchez, Rodrigo Alonso Benítez y Javier Antonio Ocampos, directivos de La Fortuna y Apuestaseguro.Bet, de la firma YEM, deberán responder ante la Justicia.

En julio del año pasado realizaron la denuncia en el Ministerio Púbico ya que gracias a su departamento de logística habían logrado detectar el funcionamiento de casas de apuestas clandestinas.

Hugo Ojeda Bardella, representante de la empresa denunciante, calificó este hecho de un logro y aseguró que seguirán luchando por medio de su equipo logístico para hacer cumplir la ley de licitación pública: “Es una competencia desleal en la que ellos no abonan ningún tipo de canon al Estado. Inclusive, esos canon van destinados a sectores carenciados”, declaró Ojeda a La Nación.

Ojeda también comentó: “A nivel país tenemos muchísimas denuncias de apuestas deportivas que se presentan en la Conajzar primeramente y después en el Ministerio Público para los allanamientos. De repente, ante la desidia de la Conajzar que tiene que clausurar estos locales, nos vemos en la obligación de hacer nuestras denuncias al Ministerio Público”, cerró el abogado.

Enfrentamiento con Conajzar

El año pasado, Daruma SAM abrió un frente con la Comisión de Juegos de Azar de Paraguay. Carlo Giuseppe Espinoza Vega y Carlos Manuel Lugo Garcete, responsables de la empresa, brindaron una entrevista a ABC donde aseguraron que desde Conajzar ignoraron sus denuncias presentadas contra sitios de apuestas deportivas ilegales.

Su asesor jurídico, Carlos Sacco, dijo: “La Ley N°1016/97 está desfasada, no contempla las apuestas online y así no hay control”. Señaló que al no existir una regulación vinculada a las apuestas hechas por Internet, hay mucho más lugar para la proliferación de la explotación ilegal.

