Operación Máximum II: confirmaron las sanciones para futbolistas implicados

El Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil emitió su dictamen sobre ocho jugadores involucrados en la manipulación de apuestas deportivas.

Brasil.- No hay una semana en la que el caso conocido como Operación Máximum II no sea noticia en Brasil. Mientras que la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre apuestas deportivas, establecida en la Cámara de Diputados, puso una pausa en su agenda de trabajo, ayer se conocieron novedades sobre el proceso.

Ayer, jueves 6 de julio, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) confirmó la sanción a siete jugadores por manipulación de resultados en partidos del fútbol brasileño en 2022. La primera sentencia, emitida por la 4ª Comisión Disciplinaria del Tribunal y factible de ser apelada, había tenido lugar el mes pasado.

En este marco, el defensor Eduardo Bauermann, de Santos, fue el más complicado. Si bien en la primera sesión había recibido la sanción más leve, ahora la misma se vio agravada: la última instancia del Tribunal Deportivo aumentó la suspensión de 12 partidos a 360 días; y lo multó con R$ 35.000 (USD 7.168).

Cabe recordar que Bauermann había sido convocado a brindar su testimonio en la CPI de apuestas deportivas. Sin embargo, fue excusado y no asistió, a partir de un habeas corpus que le concedió el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

Por su parte, Matheus Gomes, ex de Ipatinga, y Gabriel Tota, ex de la Juventus, fueron finalmente expulsados del fútbol. En tanto, y al igual que en la instancia previa, Igor Cariús, ex de Cuiabá, fue absuelto por falta de pruebas.

La decisión del STJD se basó en las pruebas recogidas por el Ministerio Público de Goiás, en el marco de la Operación Máximum II. La misma tuvo su punto de arranque a inicios de este año y, según Fernando Cesconetto, representante de la cartera, ya se encuentra en la tercera fase.

Según los auditores, estos jugadores no solo se involucraron en el esquema de manipulación, sino que también atrajeron a otros atletas. A su vez, según un comunicado oficial, los auditores decidieron solicitar a la Comisión Brasileña de Fútbol una extensión internacional de la decisión.

Por su parte, el relator del proceso, Luiz Felipe Bulus, afirmó en la votación que los deportistas involucrados en casos de manipulación de resultados merecían una sanción rigurosa. “Es innegable que solo será posible mantener vivo el fútbol en nuestro país si respondemos adecuadamente a las gravísimas infracciones relacionadas con este tema y la certeza de que los jugadores de tu equipo favorito están para jugar y ganar, y no negociar”, afirmó.

Y añadió: “En este contexto, independientemente de cómo serán los resultados de los juicios que se desarrollarán en el ámbito penal, este Tribunal tiene el deber, respetando el Contradictorio, la Plena Defensa, el Debido Proceso Legal, entre otros importantes principios, demostrar que no tolerará la práctica de infracciones disciplinarias que puedan desafiar al fútbol brasileño, como deporte, cultura, pasión y negocio”, agregó.

Una por una, las sanciones a los deportistas: