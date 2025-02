Nuevo casino en Talca: la Corte rechaza el reclamo contra la SCJ y ratifica la adjudicación a Dreams

La Sociedad Casino de Juegos de Talca S.A. acusaba supuestas ilegalidades en la adjudicación del permiso de operación, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de la SCJ.

Chile.- La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los reclamos presentado por el Casino de Juegos de Talca S.A (CJT), en contra de la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ), luego de que en noviembre de 2023, otorgara el permiso de operación a la Sociedad Ríos Claros S.A, perteneciente a Dreams, en la comuna de Talca, en la región del Maule. De esta manera, la adjudicación sigue en pie y Dreams podrá avanzar con su proyecto para construir el nuevo casino.

En la primera reclamación presentada, CJT denunciaba que el inmueble no era apto para instalar y operar un casino de juegos, alegando que solo se podría destinar al uso de una exposición agrícola, industrial y ganadera.

En ese sentido, exigían a la SCJ que empleara sus facultades para revocar el permiso de operación concedido al Grupo Dreams para construir un casino en el terreno de la exFital, de propiedad de la Asociación Agrícola Central en Talca.

Por su parte, la Corte concluyó que el reclamo no se ajustaba a los procedimientos legales correspondientes, dado que las resoluciones impugnadas no trataban sobre el otorgamiento, denegación ni renovación de permisos, sino que se referían a recursos administrativos internos, los cuales no son susceptibles de ser reclamados ante la Corte. En consecuencia, se ratificó la legalidad y transparencia del proceso.

Además, en el fallo se precisó que “en cuanto a que la SCJ ha omitido el hecho que Ríos Claros no ha considerado las obras de mitigación que se deben ejecutar por la condición inundable del inmueble, lo que tendría consecuencias en la boleta bancaria de garantía, lo cierto es que la aludida sociedad acompañó la mencionada boleta, tal como la SCJ lo requirió y todos los costos derivados de la construcción del proyecto y las eventuales obras de mitigación, son de cargo de la operadora y los permisos respectivos deben ser otorgados por otros organismos, de modo que no es posible exigir garantías por medidas de mitigación que, además de ser eventuales, como se dijo, es imposible determinar su envergadura y costo».

En la segunda reclamación, el actual casino de Talca acusaba a la SCJ de cometer una ilegalidad al aceptar una inscripción de arrendamiento tres meses después de la evaluación técnica y mantener la reserva de la apertura de sobres donde efectivamente Dreams ofertó cuatro veces más que el actual operador.

El fallo de la Corte subrayó que la SCJ había actuado conforme a la ley al inhibirse de conocer el recurso, ya que el Casino de Juego de Talca había perdido su calidad de postulante tras la adjudicación del permiso de operación a la sociedad Ríos Claros S.A. en noviembre de 2023.

De acuerdo al documento, la resolución impugnada no era susceptible de ser revisada bajo el marco de la Ley N° 19.995, y las alegaciones de CJT ya habían sido resueltas en una reclamación previa ante la Corte.

Estos dos fallos refuerzan la validez del proceso de adjudicación de permisos de operación de casinos de juego en Talca y ratifican que no existen irregularidades que cuestionen las decisiones adoptadas por la SCJ. A su vez, la Corte reafirmó la transparencia y legalidad en la administración de estos permisos, garantizando que el proceso se desarrolle conforme a la normativa vigente.

A través de una declaración enviada al medio local Bio Bio, desde el Casino de Talca sostuvieron que “más que celebrar este fallo, la realidad es otra: la resolución de la Corte ratifica un proyecto que ya fue rechazado por las autoridades técnicas, porque aumentaría el riesgo de inundaciones para decenas de familias”.

“Además, deja en claro que el Casino no puede operar sin los permisos sectoriales y que, si no cumple, se ejecutarán las boletas de garantía. Esto no es una victoria para Dreams, es un recordatorio de que aún no tienen vía libre para construir sobre un humedal sin cumplir con las normativas ambientales y sectoriales”, añadieron.

Cambio de manos

Cabe recordar que el año pasado se confirmó que el Casino de Juego de Talca, operado por Corporación Meier, podrá seguir funcionando hasta tanto se inaugure el nuevo establecimiento de Sociedad de Ríos Claros, de Dreams.

De esa manera se puso fin a un conflicto derivado de la decisión de la SCJ de otorgar el permiso de operaciones del casino de la Región del Maule a la Sociedad de Ríos Claros, de Dreams, lo que implicaba el cierre del establecimiento operado por Corporación Meier, poniendo en riesgo más de 300 puestos de trabajo.

Además, el alcalde de Talca había alertado que mil personas se verían afectadas de manera indirecta y “la municipalidad y la ciudad dejarían de percibir cerca de mil millones de pesos anuales durante estos dos años, mientras entra en funcionamiento el nuevo casino que se habría adjudicado la concesión”. Legisladores de la región también intervinieron para que se logre esta prórroga.

El proyecto de Dreams en Talca

El nuevo establecimiento de juego contará con una inversión de USD21m. Este ambicioso plan incluirá un casino de juegos, un boulevard de restaurantes y tiendas, un anfiteatro para 1,500 personas, un museo, y áreas de juegos infantiles, dentro del histórico recinto ferial de la ex Fital.

Se espera que la construcción empiece durante el primer semestre del 2025 y que el plazo de ejecución sea de un año y medio, aproximadamente, para que el casino pueda comenzar a recibir a sus visitantes a fines del 2026.

El proyecto ocupará 7.000 m², una pequeña parte del total de 90.000 m² del recinto ferial, y tiene como objetivo ofrecer a los emprendedores locales un espacio moderno para exhibir sus productos y atraer a miles de visitantes. El proyecto se enmarca dentro de un plan más amplio de desarrollo de la región, generando empleos y contribuyendo al crecimiento económico local.

Dreams Maule incluirá un casino de juegos, un anfiteatro con capacidad para 1.500 personas, un boulevard con restaurantes y tiendas, y áreas verdes. Además, el proyecto contará con salones para eventos y un museo, todo diseñado para ofrecer una experiencia de entretenimiento completa.

El centro de entretenimiento se integrará en el recinto ferial tradicional, permitiendo que las actividades agrícolas, industriales y ganaderas convivan con las nuevas instalaciones.