Continúa la incertidumbre en torno al futuro de los trabajadores del Casino de Talca

Si bien los legisladores intervinieron para resguardar los puestos de trabajo, aún hay dudas acerca del cierre del establecimiento.

Chile.- Tras el anuncio del cierre de operaciones del Casino de Talca, a partir del 26 de diciembre, la incertidumbre acerca de qué pasará con los puestos de trabajo que se verán afectados continúa en aumento, a pesar de que un grupo de legisladores intervino para intentar conseguir una prórroga de dos años para mantener abierto el establecimiento.

Los empleados del casino Talca expresaron inquietud ante el Artículo 86 del Proyecto de Ley de Reajuste 2024, alegando incumplimiento de compromisos gubernamentales y amenaza a sus empleos.

Por otro lado, los trabajadores también señalaron la excistencia de acuerdos previos, como el Protocolo del 22 de noviembre y el Mensaje 255-371, que respaldan la continuidad operativa. Sin embargo, el Artículo 86, con exigencias adicionales, contradice estos compromisos y pone en peligro la estabilidad laboral.

En ese sentido, los trabajadores solicitaron a los parlamentarios del Maule modificar la normativa para garantizar la seguridad de empleo y el cumplimiento de los acuerdos previos, ya que hay más de 300 empleos en riesgo.

En línea con lo mencionado anteriormente, los empleados emitieron un comunicado para cuestionar que, si bien existía un compromiso de parte del Congreso de mantener la operación del casino hasta tanto se complete la construcción del nuevo establecimiento operado por Dreams, la nueva ley pone en jaque esta posibilidad.

“Lamentablemente, el tenor del artículo 86 incluido en el proyecto a partir de la postura ‘técnica’ de la Superintendenta de Casinos de Juego, quien se ha mostrado reiteradamente indiferente al problema causado por la vacancia y su nefasto impacto para las y los trabajadores del Casino de Talca en que nos desempeñamos mayoritariamente mujeres y jefas de hogar; postura que no cumple con los términos del protocolo comprometido públicamente por el Ministro de Hacienda, por el presidente del Senado y por los parlamentarios y parlamentarias de la región del Maule el pasado 22 de noviembre ante todo el país”, escribieron en el comunicado.

Por el contrario, aseguran, el artículo 86 establece condiciones adicionales en que, además de todos los impuestos ya vigentes para la industria, impone un régimen tributario excepcional y único para el Casino de Talca, pues incorpora una obligación extraordinaria de pago a beneficio fiscal de una tasa del 15 por ciento sobre el promedio mensual de los ingresos brutos de los 12 meses previos a la extensión, expresado en UF y a pagar mensualmente, conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Casinos de Juego.

“Lo anterior implica que, además del IVA, entradas e impuesto específico actuales, nuestro actual empleador deberá pagar una cantidad anual adicional de más de 40 mil UF suma que, curiosamente, corresponde exactamente a la oferta económica que fue presentada por el nuevo adjudicatario del permiso de operación permanente a 15 años”, continúa el comunicado.

A su vez, los trabajadores que pensaban que la cuestión estaba saldada y podrían proteger sus puestos de trabajo, explicaron que “esta exigencia que pretende imponerse al operador actual, que no presentó tal oferta y, por tanto, no se adjudicó el nuevo período lo llevará a cerrar su operación el próximo 26 de diciembre por la inviabilidad económica de dicho nuevo impuesto, ya que, la redacción no tiene en cuenta que la prórroga necesaria para conservar nuestra fuente laboral se debe a razones de fuerza mayor, como es la vacancia no contemplada ni por la ley, ni salvada por la SCJ, lo que ha generado una situación transitoria que provoca una inminente pérdida de empleo por un plazo de, al menos 2 años, para los trabajadores(as)”.

En ese sentido, concluyeron: “Es por ello, que hacemos un llamado a todos nuestros parlamentarios del Maule, para advertirles de esta situación e informarles urgentemente que necesitamos ayuda para enmendar el rumbo de la norma que se propone, que se respeten los acuerdos de las autoridades que comprometieron su apoyo a la solución de esta problemática laboral y que el artículo 86 genera un escenario arbitrario e injusto que impediría la continuidad de nuestras labores, afectando a miles de familias en esta fecha tan importante como es la navidad lo cual nos obliga a declararnos en movilización pacífica, argumentativa y contributiva, por el bien de la región y por el sustento de nuestras familias”.

Por su parte, la senadora de Demócratas por el Maule, Ximena Rincón González, una de las principales promotoras de la idea de conseguir la prórroga para proteger los 300 puestos de trabajo, también criticó el artículo 86 del Proyecto de Ley de Reajuste.

Rincón González dijo que la legislación no soluciona el problema suscitado en la licitación del nuevo recinto de apuestas que operará en el Maule, cuyo ganador tiene un plazo de dos años para comenzar a funcionar, pese a que el actual operador debe cesar funciones el 26 de diciembre.

La parlamentaria recordó que hubo un acuerdo transversal para que el casino siguiera operando hasta que el nuevo recinto entre en funciones y que el gobierno se comprometió a garantizar aquello vía ley de reajuste, lo que a su juicio no ocurrió.

“La propuesta del Gobierno equipara las condiciones de los futuros concesionarios a las de los que piden prórroga, lo que es injusto porque por dos años van a tener que pagar lo mismo que aquellos que tendrán muchos años de operación. El compromiso fue otro y era prorrogar en mismas condiciones hasta que el nuevo casino entre en funcionamiento”, sostuvo la legisladora, quien recalcó que es una propuesta que debe ser corregida por el Ejecutivo.

Cambio de manos

El pasado viernes 10 de noviembre, el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), autorizó a las sociedades Dalmacia Gamming S.A., para la comuna y Región de Antofagasta; y a la Sociedad de Ríos Claros S.A., para la comuna de Talca en la Región del Maule, a operar en las mencionadas regiones.

El proceso tuvo su punto de arranque en enero de este año y en mayo, la SCJ de Chile informó que se presentaron cuatro proyectos, de los cuales uno correspondía a una sociedad renovante y tres a sociedades nuevas.

Por Antofagasta, las sociedades que aplicaron fueron Enjoy -actual concesionario, a través de la sociedad El Escorial, y para lo cual ahora armó una nueva sociedad, Dalmacia Gamming-; y Dreams, mediante la sociedad Casinos de Juegos y Entretenimientos de Antofagasta. En tanto, por Talca, se inscribieron en el proceso Corporación Meier, que buscó renovar su plaza vía la empresa Casino de Juego de Talca; y Dreams, a través de Sociedad de Ríos Claros.