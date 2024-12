Nueva demora: se volvió a postergar la declaración de Lucas Paquetá ante la CPI de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas

Lucas Paquetá insiste en su inocencia, aunque aún no dio testimonio de manera oficial.

Aún no se dispuso de una nueva fecha para escuchar el testimonio del futbolista que también deberá comparecer ante las autoridades inglesas.

Brasil.- La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas tendrá que esperar más para oír a Lucas Paquetá. La declaración del jugador del West Ham y de la selección brasileña fue aplazada por segunda vez y aún no hay fecha para su audiencia. Los abogados del deportista informaron que la participación del futbolista en la comisión de investigación esta semana sería inviable. El motivo no ha sido confirmado oficialmente, aunque una de las versiones apunta a que el futbolista estaba abocado al partido que su equipo disputará por una nueva jornada de la Premier League.

Inicialmente, el jugador sería escuchado por los senadores el pasado 30 de octubre. Una primera solicitud de aplazamiento fue presentada por los abogados del deportista y denegada por la CPI. Posteriormente, se aceptó una segunda solicitud. En esa oportunidad se argumentó que Paquetá estaba concentrado en preparar su defensa la Football Association (FA), prevista para marzo de 2025.

La declaración ante la CPI se trasladó entonces al 3 de diciembre. Sin embargo, en vísperas de la fecha, el nombre del deportista no figuraba en la agenda de la CPI. Ayer comparecieron ante el órgano de investigación Gesilea Fonseca Teles, superintendente de Anatel, y Renato Meirelles, presidente del Instituto Locomotiva, responsable de la investigación del mercado de apuestas. Sin embargo, el futbolista volvió a no prestar declaración y aún no hay una fecha definida para que esto ocurra.

En octubre, Paquetá publicó una nota en relación a las acusaciones en su contra. “Me siento frustrado y molesto por haber leído recientemente artículos de prensa engañosos e inexactos publicados en Inglaterra y Brasil que afirman revelar información sobre mi caso. Algunas de ellas son falsas y parecen diseñadas para socavar mi posición”, se lee en parte del texto del posteo en redes sociales.

“Sigo negando las acusaciones en mi contra y estoy ansioso por demostrar mi inocencia”, agregó en aquel momento.

Para la reunión de hoy de la CPI tiene un sólo nombre en agenda, el de Reginaldo Gomes, presidente de la Sociedad Deportiva Belford Roxo, club de la Serie B1 del Campeonato Carioca.

El club fue citado en una investigación de la Policía Civil de Río por manipulación de partidos. El partido que motivó la investigación ocurrió en junio, contra Nova Cidade. En ese momento, había un gran volumen de apuestas sobre el partido, realizadas en Asia, buscando la victoria de Nova Cidade en la primera parte y de Belford Roxo en el partido. En el descanso, Nova Cidade ganaba 3-1. El partido, sin embargo, terminó 5-3 para Belford Roxo.

El presidente de Nova Cidade, Jorge Luiz Pacheco Eloy, declaró ante la CPI la semana pasada. “En principio no hay ninguna sospecha de manipulación. Es que el equipo base exige mucho en lo físico. Y lamentablemente no contamos con profesionales competentes para desempeñar el rol de preparador físico. Juegan bien en el primer tiempo y en el segundo, lamentablemente, puede pasar como pasó con Botafogo: perdieron físicamente, encajaron cuatro goles”, dijo Eloy, en referencia a la victoria de Palmeiras por 4-3 sobre Botafogo en 2023.