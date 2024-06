La Asociación Inglesa de Fútbol recomendó la suspensión de por vida de Lucas Paquetá

Los avances en la investigación contra el futbolista brasileño determinaron que la red de apuestas ilegales involucra a más de 60 personas.

Inglaterra.- Lucas Paquetá quedó en el ojo de la tormenta hace algunas semanas tras ser acusado por la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) de haber cometido infracciones durante cuatro partidos e influir con el objetivo de que una o más personas se beneficien de sus apuestas deportivas.

El brasileño publicó un descargo en sus redes sociales tras recibir la acusación. “Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpiar mi nombre”, escribió el ex jugador del Flamengo que forma parte del plantel brasileño de cara a la Copa América que se disputará en Estados Unidos.

Sin embargo, su situación se agravó. De acuerdo a una información del periódico The Sun, la FA emitió una recomendación para que Paquetá sea suspendido “de por vida” para jugar en Inglaterra si es encontrado culpable de los cargos que se le imputan.

En ese sentido, el diario dio detalles que se conocen por primera vez de la estafa de la cual habría sido protagonista el brasileño, que quedó en la mira por recibir una tarjeta amarilla en uno de los partidos que disputó con su equipo, el West Ham londinense. Paquetá está acusado de haber buscado ser amonestado de manera deliberada en cuatro partidos de la Premier League: contra Leicester en 2022 y en los encuentros del West Ham frente al Aston Villa , Leeds United y Bournemouth, todos en 2023, con el objetivo de ganar dinero para sus amigos.

En la investigación a la que tuvo acceso el periódico, se cree que unas sesenta personas apostaron a que Paqueta iba a ver una tarjeta amarilla en alguno de esos encuentros de la liga inglesa. De esta manera, esto habrían generado ganancias por más de USD 127.000.

Lo particular, según aclara la fuente a la que accedió The Sun, es que la primera compañía de apuestas que encendió la alarma sobre esta estafa sospechosa fue la empresa Betway, principal patrocinador de camisetas de los Hammers en la competición. Además, se aclaró que las apuestas “en favor” de Paquetá se habrían producido en un lugar frente a la costa de Río de Janeiro.

Es posible que la audiencia del caso se extienda durante varios meses, dado el impacto que generó que el futbolista de 26 años sea uno de los protagonistas. “Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido”, fue lo que dijo Paquetá cuando se expuso su nombre en el escándalo de apuestas.

Por su parte, el comunicado de la FA contra el volante del West Ham lo dejó expuesto por los datos brindados de los partidos en los que supuestamente estuvo implicado en la serie de apuestas. “Lucas Paquetá ha sido acusado de mala conducta en relación con presuntas infracciones de las reglas E5 y F3 de la FA. El jugador ha sido acusado de cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA en relación con su conducta en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023″.

“Se alega que buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto o ocurrencia de estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar el mercado de apuestas para que una o más personas para sacar provecho de las apuestas. Lucas Paqueta también ha sido acusado de dos infracciones de la Regla F3 de la FA con respecto a presuntos incumplimientos de la Regla F2 de la FA. La FA no hará más comentarios hasta la conclusión de este caso”, agregó el informe presentado por la federación inglesa.