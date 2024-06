El presidente de la CPI de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas defiende que Paquetá sea retirado de la selección brasileña

El senador Jorge Kajuru (PSB-GO) declaró que el jugador debe ser removido hasta que pueda demostrar su inocencia en un caso de presunta vinculación con las apuestas.

Brasil.- El presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), afirmó que el mediocampista Lucas Paquetá debería ser retirado de la selección brasileña por su presunta participación en un esquema de manipulación de resultados. Paquetá es uno de los 26 jugadores convocados para la Copa América.

“La selección brasileña tendría que sacar a Paquetá y decir: ‘Primero demuestras si eres inocente o culpable en este caso de manipulación en Inglaterra, un jugador millonario de la selección brasileña’”, dijo el senador Jorge Kajuru.

El CPI de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas aprobó, el 18 de junio, la invitación a Lucas Paquetá a declarar en el Senado, atendiendo solicitudes de los senadores Jorge Kajuru y Eduardo Girão. El jugador está siendo investigado por la Asociación Inglesa de Fútbol por supuestamente forzar cuatro tarjetas amarillas en partidos del West Ham en 2022 y 2023.

El 30 de mayo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió una nota informando la decisión de mantener a Lucas Paquetá en la selección brasileña, pese a la investigación sobre manipulación de apuestas en la Premier League. En la misma, el presidente Ednaldo Rodrigues sostiene que sacar al jugador sería una anticipación de la sanción.

La investigación

En la investigación a la que tuvo acceso el periódico inglés The Sun, se cree que unas sesenta personas apostaron a que Paqueta iba a ver una tarjeta amarilla en alguno de esos encuentros de la liga inglesa. De esta manera, esto habrían generado ganancias por más de USD127.000.

Lo particular, según aclara la fuente a la que accedió The Sun, es que la primera compañía de apuestas que encendió la alarma sobre esta estafa sospechosa fue la empresa Betway, principal patrocinador de camisetas de los Hammers en la competición. Además, se aclaró que las apuestas “en favor” de Paquetá se habrían producido en un lugar frente a la costa de Río de Janeiro.

Es posible que la audiencia del caso se extienda durante varios meses, dado el impacto que generó que el futbolista de 26 años sea uno de los protagonistas. “Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido”, fue lo que dijo Paquetá cuando se expuso su nombre en el escándalo de apuestas.