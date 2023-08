Nicaragua: nueva edición de “Balotas los colores deciden tu suerte”

La Lotería de Nicaragua anunció la quinta edición de este nuevo juego.

Nicaragua.- La Lotería de Nicaragua echó a rodar una nueva edición de “Balotas los colores deciden tu suerte”. Se trata de la quinta en lo que va del año.

Virginia Molina, gerente general de Lotería, precisó que el costo del boleto es de NIO$ 100 y cada boleto le da la oportunidad de ser el ganador de uno de los siete premios. “Además ahora pagamos todas las terminaciones de la balota blanca, se pagará por cuatro cifras NIO$ 1 mil; por tres terminaciones NIO$ 500; por dos terminaciones NIO$ 200; y una terminación NIO$ 100”, explicó.

Mediante este sorteo, los jugadores podrán ganar una camioneta Hilux doble cabina año 2023 como premio principal. A este además se suma: un “Sueldazo” de NIO$ 20 mil córdobas (USD 539) por seis meses, “Un Chiripazo” de NIO$ 80 mil (USD 2.159) en efectivo, otro chiripazo de NIO$ 50 mil (USD 1.349), Un “Billuyo” de NIO$ 30 mil (USD 809); otro de NIO$ 25 mil (USD 674); “Date un Gustazo” con NIO$ 20 mil (USD 539) y mucho más.

“Gracias a la buena aceptación que ha tenido el juego, lanzamos la quinta edición de Balotas, integrando nuevos premios y ahora con la novedad que pagaremos todas las terminaciones de la Balota blanca. Esto con el objetivo de mejorar la economía de los jugadores de Lotería, además de continuar fortaleciendo nuestros productos para seguir generando Utilidades que se entregan mes a mes al IND y al Mifam”, comentó Molina.

La quinta edición de este juego llevará a la calle una emisión de 60 mil boletos, El sorteo se efectuará el jueves 7 de septiembre, y se transmitirá a través del canal de YouTube y Facebook Live de la Lotería.

“Balotas los colores deciden tu suerte” había sido presentado en junio de 2022, por el entonces gerente general de Lotería de Nicaragua, Ernesto Vallecillo y por Bayardo Sánchez, gerente de Ventas.

En ese entonces, Vallecillo había señalado: “Con este nuevo juego que viene para el disfrute de nuestros jugadores, Lotería fortalece su portafolio de productos para recaudar más fondos y garantizar las utilidades que se entregan mes a mes al IND y al Mifam, y poder cumplir con la meta propuesta para el 2022; además es una nueva generación de ingreso para los concesionarios que obtendrán el 20 por ciento de comisión en venta, ganarán 30 córdobas por cada boleto vendido”.

Por su parte, Bayardo Sánchez había indicado: “Los colores son los que van a decidir la suerte de cada uno de los jugadores y las otras cuatro tómbolas es lo que va a conformar el número ganador del color de la balota, el boleto que estamos diseñando es sencillo y está compuesto de cinco dígitos igual que el ordinario y de frente tenemos lo que es la camioneta”.

Cambios de gestión

Virginia Molina asumió como gerente general de la Lotería de Nicaragua en junio. Reemplazó a Ernesto Vallecillo Gutiérrez, quien a sus 75 años y después de seis años de gestión, dejó el cargo por razones de jubilación.

El anuncio fue oficializado el jueves 22 de junio a través del acuerdo presidencial No. 81-2023 publicado en la Gaceta, Diario Oficial. El decreto indica: “Procédase al retiro por jubilación del compañero Ernesto Adolfo Vallecillo Gutiérrez, al cargo de gerente general de la Lotería Nacional de Nicaragua, nombrado mediante Acuerdo Presidencial No.01-2017, de fecha once de enero del año 2017, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 10, del 16 de enero del año 2017”.