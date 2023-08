La Lotería de Nicaragua entregó USD 623.785 en utilidades en julio

En lo que va del 2023, la entidad distribuyó USD 4.4m entre instituciones de Nicaragua.

Nicaragua.- La Lotería Nacional de Nicaragua le dio cierre a su balance del mes de julio. Y tras alinear sus cuentas, la entidad concretó la entrega de utilidades correspondiente al período.

El acto tuvo lugar en el edificio CONADERFI, del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND). Y fue encabezado por Virginia Molina, recientemente nombrada gerente general de la Lotería.

La funcionaria entregó un cheque por C$11.6m (USD 311.893) a Olga Escobar, viceministra del Ministerio de la Familia (Mifam), y otro por una suma equivalente a Mayqueline López, codirectora del Instituto Nicaragüense de Deportes. Esto se traduce en un total de C$23.2m (USD 623.785) entregados en concepto de utilidades en julio.

“Con esta entrega alcanzamos C$164.7m (USD 4.4m) en utilidades”, señaló Molina. Y precisó que, de esta suma, C$81.5m (USD 2.2m) fueron recibidos por el Mifan; C$81.2m (USD 2.1m), por el IND; y C$1.3m (USD 36.909), por el Colegio de Periodistas. Esto representa el 58.18 por ciento de la meta estipulada para el 2023, fijada en C$280m (USD7.5m).

“Nos llenamos de alegría al ver a estos deportistas triunfando en sus disciplinas. Aprovechamos el momento para felicitar a la delegación que nos representó en los XVI Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales- Berlín 2023, y a los ganadores en las disciplinas de Atletismo, Fútbol Unificado y Natación. Recuerden que al comprar lotería ordinaria, raspadita y los juegos de Loto, podremos seguir generando utilidades para los programas sociales que implementa nuestro buen gobierno”, expresó Molina.

A su vez, la gerente general de la Lotería de Nicaragua recordó a las familias nicaragüenses el próximo sorteo de lotería. El mismo se efectuará el miércoles 2 de agosto, con un premio mayor que llega a los C$12m (USD 322.648)

El acto por la entrega de utilidades contó con la presentación cultural del grupo de danza Tlacaltepelt.

Cambios de gestión

Virginia Molina asumió como gerente general de la Lotería de Nicaragua en junio. Reemplazó a Ernesto Vallecillo Gutiérrez, quien a sus 75 años y después de seis años de gestión, dejó el cargo por razones de jubilación.

El anuncio fue oficializado el jueves 22 de junio a través del acuerdo presidencial No. 81-2023 publicado en la Gaceta, Diario Oficial. El decreto indica: “Procédase al retiro por jubilación del compañero Ernesto Adolfo Vallecillo Gutiérrez, al cargo de gerente general de la Lotería Nacional de Nicaragua, nombrado mediante Acuerdo Presidencial No.01-2017, de fecha once de enero del año 2017, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 10, del 16 de enero del año 2017”.