Mateo Lenoble: «Sportradar apoya el crecimiento de un mercado de apuestas deportivas responsable y sostenible en LatAm»

Entrevista exclusiva – A pocos días de que inicie una nueva edición de Perú Gaming Show, Focus Gaming News se reunió con Mateo Lenoble, director regional de ventas para Latinoamérica de Sportradar, para discutir los objetivos estratégicos de la compañía allí, los temas importantes que se espera que dominen las discusiones en el evento, y la evolución del mercado de apuestas deportivas en América Latina.

¿Cuáles son sus objetivos y expectativas para la próxima edición de Perú Gaming Show?

PGS crece cada año. Sus 21 años de historia son prueba de su relevancia y capacidad para adaptarse y evolucionar con los cambios del mercado. El evento será un punto de encuentro crucial para la industria, según los organizadores se esperan más de 5,000 personas para esta edición.

Sportradar siempre está dispuesta a mostrar sus productos y servicios. Desde el punto de vista de las ventas, nos centraremos en los servicios gestionados de negociación, los servicios de marketing, como ad:s, las herramientas de participación en las apuestas y ORAKO, la solución integral de la empresa para la gestión de las apuestas deportivas y las cuentas de los jugadores.

¿Cuáles cree que serán los temas de debate más relevantes de esta edición?

Todos los temas que involucran al mercado de apuestas deportivas en LatAm terminan surgiendo y todos son sumamente importantes, desde la regulación hasta la IA en el desarrollo de productos y soluciones que mejoren la experiencia del jugador.

Sportradar se compromete a apoyar el crecimiento de un mercado de apuestas deportivas responsable y sostenible en LatAm. Estamos trabajando duro en LatAm para presentar nuestras soluciones de extremo a extremo, por lo que nuestros ejecutivos asistirán a la PGS para contribuir a todas las discusiones pertinentes para nuestra región.

¿Cómo describiría el panorama inmediato de la industria en Latinoamérica tras la regulación de las apuestas deportivas en Perú y en un mercado potencialmente gigante como Brasil?

En Brasil y Latinoamérica, la industria de las apuestas está en constante evolución. Cuando se regula el mercado, como en Argentina y Colombia, las marcas locales e internacionales tienden a fortalecer y hacer crecer el mercado.

Con regulación, Brasil tiene el potencial de convertirse en uno de los mayores mercados de apuestas deportivas del mundo, con una previsión de ingresos totales de 9.700 millones de dólares en 2028.

Para el mercado brasileño, Sportradar se está centrando en navegar por el cambiante panorama regulatorio y en ayudar a nuestros clientes a relacionarse con sus clientes de forma innovadora y conforme a la normativa.

Sportradar está bien posicionada para hacer frente a esta demanda con una cartera líder en el mercado de productos y soluciones de fútbol.

Sportradar figura en la lista 2024 de fast company de las empresas más innovadoras del deporte por su tecnología puntera de visión por ordenador y su solución mejorada para el tenis de mesa. ¿Qué importancia concede a este tipo de elogios?

Sportradar es un socio tecnológico vital que se sitúa en el centro e impulsa toda la industria del deporte. No hay deporte o acontecimiento deportivo importante que no toquemos de alguna manera. No somos sólo una empresa de datos, somos un socio tecnológico para muchos en el ecosistema. Por lo tanto, ¡es muy gratificante que se nos reconozca! Este premio, como todos los del sector, nos motiva a seguir nuestra pasión por el deporte y la innovación.

¿Cuáles son los principales objetivos de Sportradar para lo que queda de año?

La compañía continuará trabajando para formar relaciones sólidas con líderes en el mercado que apoyen tanto la visión estratégica de Sportradar como el crecimiento legal y regulado de las apuestas deportivas dentro de América Latina. Sportradar está bien posicionada para hacer frente a esta demanda con una cartera de productos y soluciones líder en el mercado y tratará de ampliar nuestra cobertura.

Lo bueno de Sportradar es que el mercado latinoamericano ya nos conoce muy bien. Cada vez que hay un nuevo operador o una nueva persona interesada en crear una operación, ya se ponen en contacto con nosotros. Partimos de un punto muy alto en el que ya somos conocidos en el mercado.

2024 ha sido un año emocionante en Sportradar. Estamos deseando ver las oportunidades que se nos presentan en los próximos meses.