Magnus Thalin, Play’n GO: “La diversidad de nuestros juegos nos diferencia”

Magnus Thalin, director comercial de Play'n GO para Europa y Asia.

Magnus Thalin, director comercial de Play’n GO para Europa y Asia, habló con Focus Gaming News sobre la presentación de la empresa en ICE London 2024.

Entrevista exclusiva.- Mientras ICE se prepara para despedirse de Londres, el director comercial de Play’n GO para Europa y Asia, Magnus Thalin, reflexiona sobre la larga historia del estudio de entretenimiento de casinos en la feria y mira hacia otro gran año en 2024.

¿Cómo se está preparando la empresa para ICE London 2024 y cuáles son las expectativas para la feria? ¿Cuáles son los objetivos de Play’n GO durante ICE?

ICE London es siempre una feria muy importante para nosotros. A pesar de que el circuito mundial de conferencias se ha fragmentado geográficamente en los últimos años, ICE es siempre una gran oportunidad para que todo nuestro sector se reúna y debata sobre las oportunidades y los retos del futuro.

Desde nuestro punto de vista, aunque este año no expongamos con un stand gigante, enviaremos a Londres a más miembros del equipo de Play’n GO que nunca. Estamos deseando conectar con nuestros clientes, quizás conocer a algunos nuevos, y compartir nuestros planes para los próximos meses.

“Enviaremos a Londres más miembros del equipo Play’n GO que nunca”. Magnus Thalin, director comercial de Play’n GO para Europa y Asia.

Dado que ésta es la última edición de ICE en Londres, ¿tiene alguna reflexión sobre el paso del evento por la capital del Reino Unido? ¿Qué importancia ha tenido este evento para la evolución de Play’n GO a lo largo de los años?

A riesgo de ponerme un poco sentimental, ICE siempre ocupará un lugar muy especial en nuestros corazones. En muchos aspectos, hemos crecido a la par que la conferencia. Los primeros días de Play’n GO implicaban viajes al evento con poco más que un cartel enrollable y una mesa plegable. A lo largo de estos años, ICE ha sido el corazón palpitante de nuestras operaciones comerciales, y muchas de las alianzas transformadoras que hemos establecido tienen su origen en reuniones celebradas en la feria.

Es cierto que hay nostalgia, pero estamos muy ilusionados por seguir apoyando a ICE en los próximos años, y el nuevo comienzo en Barcelona es una oportunidad perfecta para ello. Sin duda estaremos allí en 2025.

¿Qué importancia le da a la oportunidad de reunirse con todos los que forman parte de la industria en este y otros eventos?

El negocio de los casinos en línea es mucho más complicado que antes. Ahora operamos en más de 25 mercados regulados de todo el mundo con un gran número de operadores asociados. Nuestra cartera de títulos premium ha superado los 350. El panorama cambia constantemente, en términos de regulación, preferencias de los jugadores, consideraciones comerciales, capacidades técnicas y mucho más. Por eso, para nosotros, además de ponernos al día con nuestros socios, los eventos del sector son una oportunidad para estar al día de todo esto.

“Ahora operamos en más de 25 mercados regulados de todo el mundo con un gran número de operadores asociados”. Magnus Thalin, director comercial de Play’n GO para Europa y Asia.

¿Cuáles son las grandes oportunidades para Play’n GO en 2024?

¿Por dónde empezar? Estamos creciendo rápidamente en Norteamérica, y nos entusiasma ver cómo continúa esta tendencia en 2024. Como siempre, estamos muy atentos a la evolución de la normativa, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Latinoamérica es especialmente interesante en estos momentos, con avances significativos desde México hasta Brasil. Siempre que un nuevo mercado introduzca una regulación sensata y sostenible del juego electrónico, estudiaremos la posibilidad de entrar en él.

Por lo demás, esperamos lanzar toda una serie de juegos premium en 2024. También hemos lanzado recientemente Play’n GO Music, nuestro sello dedicado a mostrar la increíble música que aparece en nuestros títulos.

Y quizá lo más emocionante sea que la temporada de Fórmula 1 arranca con su primera carrera en marzo, en la que el logotipo de Play’n GO aparecerá en los monos de carreras del equipo Haas de Fórmula 1, lo que dará a conocer nuestra marca a una enorme audiencia mundial.

¿Qué importancia tiene diversificar y ofrecer una mayor variedad de entretenimiento a los clientes?

Si por algo es conocida Play’n GO es por dar prioridad al aspecto lúdico de nuestros juegos. Se trata de construir un futuro sostenible para nuestra industria, y eso significa ofrecer experiencias de usuario que sean, ante todo, divertidas. El valor de una tragamonedas online no debería estar intrínsecamente ligado a si el jugador gana o pierde; queremos que nuestros jugadores sientan que se lo han pasado en grande.

Este enfoque nos ha distinguido y se refleja en la enorme diversidad de nuestra cartera. Cientos de títulos que abarcan juegos con licencia IP, series mundialmente conocidas y mecánicas innovadoras que simplemente no están disponibles en ningún otro sitio.

En noviembre, la empresa alcanzó un hito al batir su récord histórico de rondas jugadas en un día. ¿Qué significa esto para la empresa?

Demuestra que Play’n GO sigue creciendo y que, a medida que nos acercamos a las dos décadas de creación de tragamonedas en línea, nuestro afán por crear algo fresco y nuevo es más fuerte que nunca. Cada vez más jugadores disfrutan de nuestros juegos y juegan más que antes, lo que subraya que estamos ofreciendo a los usuarios el rato de diversión y entretenimiento que buscan.

También antes de que acabe 2023 tenemos más éxitos que celebrar. Diciembre fue el mes de mayor éxito de nuestra historia como empresa: récord de GGR, de jugadores activos y de rondas jugadas. Seguir batiendo este tipo de récords es un testimonio de nuestro compromiso con el crecimiento ininterrumpido, y ya estamos ansiosos por establecer nuevos récords en un futuro muy próximo.

Pero no creas que nos dormimos en los laureles. Sabemos que nuestra trayectoria es inigualable, pero eso no nos basta. Sentimos de verdad que no hemos hecho más que empezar, y 2024 va a ser otro año enormemente emocionante.