Lucas Paquetá será convocado por la CPI de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas

El presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación confirmó que se llamará a prestar declaración al futbolista investigado por la Federación Inglesa de Fútbol.

Brasil.- El senador Jorge Kajuru, presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas, afirmó que el jugador Lucas Paquetá, acusado por la Federación Inglesa de hacerse sacar tarjetas amarillas intencionalmente para favorecer apuestas de amigos, será llamado a brindar aclaraciones en el Senado Federal.

“Sí, será convocado, vamos hacia eso”, dijo Kajuru sobre el llamado al futbolista en una entrevista con Globo. Paquetá está acusado de haber buscado ser amonestado de manera deliberada en cuatro partidos de la Premier League: contra Leicester en 2022 y en los encuentros del West Ham frente al Aston Villa , Leeds United y Bournemouth, todos en 2023, con el objetivo de ganar dinero para sus amigos.

En la investigación a la que tuvo acceso el periódico inglés The Sun, se cree que unas sesenta personas apostaron a que Paqueta iba a ver una tarjeta amarilla en alguno de esos encuentros de la liga inglesa. De esta manera, esto habrían generado ganancias por más de USD 127.000.

Lo particular, según aclara la fuente a la que accedió The Sun, es que la primera compañía de apuestas que encendió la alarma sobre esta estafa sospechosa fue la empresa Betway, principal patrocinador de camisetas de los Hammers en la competición. Además, se aclaró que las apuestas “en favor” de Paquetá se habrían producido en un lugar frente a la costa de Río de Janeiro.

Es posible que la audiencia del caso se extienda durante varios meses, dado el impacto que generó que el futbolista de 26 años sea uno de los protagonistas. “Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido”, fue lo que dijo Paquetá cuando se expuso su nombre en el escándalo de apuestas. La FA ha recomendado una sanción ejemplificadora de por vida para el futbolista.

Análisis del VAR

La CPI también avanza en su investigación analizando el arbitraje, más aún tras los dichos del presidente del Botafogo, John Textor. Por este motivo, luego de prestar testimonio, el presidente de la Comisión de Arbitraje de la CBF, Wilson Seneme, sostuvo una reunión a puerta cerrada con los senadores Jorge Kajuru y Carlos Portinho.

En la misma, fue montado una especie de ‘estudio VAR’ en una sala privada. El objetivo de habilitar el espacio fue intentar esclarecer cómo funciona el VAR en la práctica, yendo más allá de la información que se hace pública durante los partidos de fútbol.

Uno de los argumentos de Seneme fue que muchas críticas se hacen al VAR por desconocimiento de cómo funciona el sistema. Y destacó que todos los procedimientos están estandarizados por la FIFA.

Durante el testimonio, Seneme dijo que las acusaciones hechas por John Textor, accionista mayoritario de Botafogo, no merecen credibilidad. “Le doy un 0 por ciento de posibilidades. Con la experiencia que tengo no he visto ni identificado ninguna acción que pueda dar la más mínima referencia y transformarlo en algún tipo de manipulación de resultados. Se producen errores de arbitraje. Pero convertir un error de arbitraje en una denuncia por manipulación de resultados, en mi opinión, es una acción irresponsable”, afirmó Seneme.