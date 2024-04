Lotería de Córdoba apoyará a pilotos destacados de la provincia

La entidad anunció un programa de patrocinio y apoyo que la entidad brindará a los distintos deportistas cordobeses.

Argentina.- Con la presencia del presidente de la Lotería de Córdoba, David Urreta, y de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, más Gabriel Raies, fue anunciado el programa de patrocinio y apoyo que la entidad brindará a distintos pilotos que compiten en el automovilismo a nivel nacional.

En la sede de calle 27 abril 185, fueron presentados los pilotos que al igual que los que participaron del Rally Argentino, tendrán el apoyo para competir en las distintas divisiones. Entre ellos, el capitalino Facundo Chapur que se desempaña en Turismo Carretera y al que se agregará Ricardo Risatti de Laboulaye, además del campeón del Rally Cordobés, Gerardo Klus, como a Gabriel Pozzo y Federico Villagra en el plano nacional, al igual que a Facundo Marquez que se desempeña en el TCR South América y en TN.

«Lo que quiere mostrar Lotería de Córdoba y nuestra Agencia es el apoyo al deporte y tener a los embajadores para llevar la bandera de los cordobeses por el país», señaló el ex tenista y actual funcionario provincial Agustín Calleri.

Desde la Lotería de Córdoba explicaron que esta fue la primera acción de varias que tienen pensadas en apoyo al deporte para 2024. «A lo largo de todo este 2024 estrecharemos con deportistas de distintas disciplinas un vínculo que se verá plasmado, por un lado, en llevar la imagen de nuestra institución, a Córdoba, en definitiva, por toda la Argentina, pero también se verá plasmado en acciones que repercutirán en beneficio de toda la sociedad», afirmaron en un comunicado.

La firma del convenio

El acuerdo para colaborar con el deporte motor provincial había sido rubricado a mediados de marzo. En aquella oportunidad, Urreta había explicado: «Esta nueva gestión va a imprimir una relación directa entre la lotería y la sociedad. Vamos a estar trabajando codo a codo».

Por su parte, Facundo Chapur, joven piloto de la categoría Turismo Carretera y Turismo nacional, se mostró muy entusiasmado con el acompañamiento de la Lotería en esta temporada 2024: «Todos los deportistas somos apasionados y siempre nos hace falta apoyo para poder crecer, para poder llevar adelante esta profesión. Desde nuestro lugar queremos devolverle esto a los niños, a toda la sociedad en general y a los que sueñan con ser deportistas ¡con todo lo que eso implica en relación a la vida! El deporte es un ámbito que le da mucho a la juventud; a mí en su momento me dio muchas cosas en mi vida: me dio objetivos, me enseñó sacrificio, paciencia y resistencia».

Otro de los presentes, Gabriel Pozzo, se manifestó muy comprometido con este acuerdo y sobre todo, en poder devolverle a la sociedad todo que ésta le ha brindado para desarrollar su extensa carrera como piloto de rally y, en este sentido, expresó: «¡Gracias por apoyarnos!; hace más de 25 años que corro y siempre pude hacerlo gracias al apoyo de la lotería, lo que me permitió desarrollar mi pasión y, por eso, es mi deber devolverle a la sociedad lo que la sociedad me está dando en este momento a través de esta institución».