La Lotería de Córdoba patrocinará al automovilismo local

La entidad firmó un convenio de sponsorización con seis pilotos provinciales.

Argentina.- El presidente de la Lotería de Córdoba, David Urreta, y seis pilotos cordobeses firmaron un convenio de sponsorización para la temporada 2024. Los corredores Facundo Chapur (Turismo Carretera y Turismo Nacional); Facundo Marques (Turismo nacional); Federico Villagra (Rally argentino); Gabriel Pozzo (Equipo completo); Nicolás Díaz (Rally Argentino); Gerardo Klus (campeón cordobés) se dieron cita en la sede de calle 27 de abril 185 y, en un cálido encuentro, concretaron este apoyo mutuo. El convenio también fue suscripto por Néstor Gómez, vicepresidente, y el subgerente de asuntos institucionales, Gerardo Bruno.

La Lotería seguirá apoyando al deporte local llevando a la Provincia a lo más alto del podio y, a lo largo de todo el 2024, estrecharán con estos deportistas un vínculo que se verá plasmado, por un lado, en llevar el estandarte de la institución por toda Argentina y también en acciones que repercutirán en beneficio de toda la sociedad, como, por ejemplo, el desarrollo de talleres de juego responsable para jóvenes; ser portavoces de la importancia del deporte para la inserción de la juventud, entre otras.

En este sentido, David Urreta, presidente de la Lotería de Córdoba en la bienvenida a los pilotos, expresó: «Esta nueva gestión va a imprimir una relación directa entre la lotería y la sociedad. Vamos a estar trabajando codo a codo».

Por su parte, Facundo Chapur, joven piloto de la categoría Turismo Carretera y Turismo nacional, se mostró muy entusiasmado con el acompañamiento de la Lotería en esta temporada 2024: «Todos los deportistas somos apasionados y siempre nos hace falta apoyo para poder crecer, para poder llevar adelante esta profesión. Desde nuestro lugar queremos devolverle esto a los niños, a toda la sociedad en general y a los que sueñan con ser deportistas ¡con todo lo que eso implica en relación a la vida! El deporte es un ámbito que le da mucho a la juventud; a mí en su momento me dio muchas cosas en mi vida: me dio objetivos, me enseñó sacrificio, paciencia y resistencia».

Facundo Chapur durante la firma del convenio. Foto: Lotería de Córdoba.

Otro de los presentes, Gabriel Pozzo, se manifestó muy comprometido con este acuerdo y sobre todo, en poder devolverle a la sociedad todo que ésta le ha brindado para desarrollar su extensa carrera como piloto de rally y, en este sentido, expresó: «¡Gracias por apoyarnos!; hace más de 25 años que corro y siempre pude hacerlo gracias al apoyo de la lotería, lo que me permitió desarrollar mi pasión y, por eso, es mi deber devolverle a la sociedad lo que la sociedad me está dando en este momento a través de esta institución».

En este sentido, el piloto agregó: «El deporte me dio muchas cosas, creo que es tan importante ejercerlo tanto como apoyar. Espero ser un buen ejemplo para los que quieren seguir este camino y poder contribuir con diversas causas en este momento tan delicado que vivimos como sociedad».