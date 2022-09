López Obrador invita a participar en el sorteo de la Lotería de México

El Gran Sorteo Especial 263 se realizará el jueves 15 de septiembre, a efectos de apoyar el financiamiento de la presa “Santa María”, que beneficiará más de 400 mil habitantes.

México.- Desde Palacio Nacional, el presidente Manuel López Obrador invitó a comprar un cachito por 500 pesos para participar en el Gran Sorteo Especial 263 de la Lotería México. El sorteo ofrece $240m (USD11.9m) en premios en efectivo y la oportunidad de ganar uno de los ocho macrolotes en Playa Espíritu, Sinaloa.

“Todo lo que se obtenga es para ayudar al financiamiento de la presa de ‘Santa María’, que está en el río Baluarte, para que no haya inundaciones, para que se utilice el agua con propósitos domésticos y también para riego, y además se tenga una pequeña hidroeléctrica y generar energía en esa zona”, detalló.

De esta forma, el primer mandatario señaló que, al participar en la compra de seis millones de cachitos, se apoya el financiamiento para continuar la construcción de la presa, que ayudará al aprovechamiento del agua y 400 mil habitantes se beneficiarán con la planta hidroeléctrica para generación de energía.

Tras recordar que los ocho macrolotes que se rifarán en este sorteo forman parte de un rancho que administraciones anteriores compraron por USD120m para un desarrollo turístico que no se concretó, el presidente dijo sobre la presa: “Es una obra de beneficio para la gente de Sinaloa y para el país, es en apoyo a todos; que no nos siga costando, que no sigamos gastando dinero improductivo del presupuesto público.”

Gran Sorteo Especial 263

La Lotería de México anunció que está lista para celebrar su quinto sorteo en efectivo y en especie en apoyo de México. El enfoque de los sorteos cumple la instrucción presidencial de poner al alcance de los mexicanos los inmuebles rescatados por actos de corrupción y, al mismo tiempo, generan recursos para reforzar desarrollos o programas que benefician a la población.

Al adquirir un billete, los participantes pueden ganar uno de los 36 premios directos, que van desde uno de los ocho macro lotes con valor de hasta $287m (USD14.3m). También se incluyen cinco premios de $20m (USD995.554), cinco premios de $10m (USD497.777) y 18 premios de 5m (USD248.889).

El Gran Sorteo Especial 263 se realiza en coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Los ganadores de los macro lotes contarán con un premio en especie y efectivo, considerado para pagos de impuestos.

El Gran Sorteo Especial 263 se realizará el jueves 15 de septiembre. Ya están disponibles para su adquisición los billetes a través de los más de 12.000 puntos de venta en toda la República Mexicana, así como los cachitos electrónicos en alegrialoteria.com.