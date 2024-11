Ley de ludopatía y juego online en Argentina: la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto con fuertes restricciones a la publicidad

La norma se aprobó en general tras más de cinco horas de debate y avanza al Senado.

Argentina.- En una sesión especial, solicitada por la Coalición Cívica y otros bloques, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley de prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas online.

La norma, que presenta fuertes restricciones en materia publicitaria, fue aprobada ayer, miércoles 27 de noviembre, por 139 votos afirmativos. Por otro lado, hubo 36 negativos y 59 abstenciones provenientes de los bloques de la UCR, el PRO y el MID, que consideran que el texto incurre en un “exceso de regulación”.

En una jornada que comenzó al mediodía, se debatieron dos dictámenes: uno de mayoría -respaldado por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el FIT- y uno de minoría -acompañado por el bloque PRO, LLA y la UCR-.

Sobre el dictamen de mayoría, la diputada Mónica Frade (CC) señaló que, si bien los juegos de azar son de competencias provincial, se busca “darle un marco nacional y que las provincias puedan adherir a esta norma”. “Les venimos a dar una herramienta a un vacío legal que hoy tienen», argumentó.

La diputada Frade explicó que “la publicidad es uno de los temas nodales del proyecto”, y se refirió al Artículo 8 del proyecto que “prohíbe la promoción y patrocinio de los juegos de azar, de pronósticos y apuestas deportivas y de apuestas online; así como también los bonos de bienvenida y la participación de los influencers”. “Este es un tema nacional, federal y de salud mental”, añadió Frade.

En este caso, el proyecto dictaminado establece la modificación de la Ley 26.934, de prevención y abordaje integral e interdisciplinario de la adicción de juegos de azar virtuales en niños/as y adolescentes; un Plan integral para abordaje de consumos problemáticos; la prohibición de publicidad de juegos de apuestas online; y la limitación de publicidad en la transmisión de fútbol profesional.

Además, la norma prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas, de pronósticos y apuestas deportivas en línea.

En representación del dictamen de minoría, la diputada Silvana Giudici (PRO), explicó que “es importante trabajar sobre todos los canales donde los chicos terminan cooptados por esta problemática”.

“Proponemos controlar la publicidad y regularla. 14,6 millones de usuarios de plataformas hay en Argentina: el 78 por ciento lo hacen en plataformas ilegales. Ahí debemos focalizarnos, en el acceso por biometría para que los jóvenes no puedan acceder y en el control parental”, añadió Giudici. “El dictamen de mayoría tiene que respetar las autonomías locales, al Instituto del Juego y tener la grandeza de escuchar”, diferenció.

En tanto, el diputado Rogelio Iparraguirre (UxP) consideró que “esta votación es un primer paso” y agregó: “Tiene que ser la oportunidad para discutir temas que hemos postergado como el contexto en el cual surgieron las nuevas tecnologías y cómo han impactado en nuestras vidas».

Por su parte, Nadia Márquez (LLA), señaló: «Estamos de acuerdo en la prohibición de estos juegos de azar para los menores de edad, pero no vamos acompañar el dictamen de mayoría porque no soluciona todos los problemas planteados”. En este sentido, Márquez propuso utilizar la definición de juegos de azar de SEDRONAR, simplificar la definición de sitios de azar y reducir las “excesivas regulaciones” del dictamen de mayoría.

Hernán Lombardi (PRO) defendió la postura de abstención que tomó el bloque: “Combatir la ciberludopatía en jóvenes y niños diría que es uno de los temas que más me movilizan, estoy de acuerdo en ser totalmente restrictivo. Pero de ese objetivo que estaba en el momento inicial, algo llevó a que la ley no diga eso. Nos vamos a abstener. No queremos que por ser políticamente correctos votemos algo que no nos convence”, planteó en su discurso y ratificó que de ninguna manera legislarán “en contra de la libertad de los adultos” para apostar responsablemente.

La posición de ALEA

En una carta con fecha 14 de noviembre, dirigida a los jefes de bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados, desde la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) explicaron que el proyecto es “manifiestamente inconstitucional en la medida en que propicia un indebido avasallamiento del Honorable Congreso de la Nación sobre competencias que desde los albores mismos de la república se han considerados como no delegadas a las provincias de la Nación”, indica la misiva.

Para las autoridades de ALEA, la evidencia en distintos países ha demostrado que prohibir la publicidad no disminuye el juego ilegal. “Al contrario, esta restricción puede generar un aumento en el acceso a plataformas no autorizadas, ya que al reducir la visibilidad de operadores legales y regulados, los usuarios pueden acceder a sitios que operan fuera del marco legal. Esto no solo afecta la seguridad de los jugadores, sino que también dificulta los esfuerzos de los entes reguladores para controlar la actividad”, explicaron desde la asociación.

Además, indicaron que “la prohibición de la publicidad limita la posibilidad de informar sobre las herramientas de juego responsable, tales como los programas de autoexclusión y los canales de ayuda”.

Por otra parte, agregaron que junto a la prohibición de patrocinios a entidades deportivas, provocará una “combinación letal”. “No solo se privará al público de información sobre la existencia de herramientas de juego responsable y canales de asistencia, sino que asimismo se desfinanciará a entidades que en su génesis procuran el desarrollo social”, escribieron en la carta.

Asimismo, explicaron: “Una lectura detallada del contenido del proyecto denota que la información y evidencias presentadas oportunamente por ALEA han sido desestimadas. Esto genera una muy honda preocupación en el seno de ALEA al advertir que el proyecto implica un avasallamiento sobre las competencias propias de los miembros de ALEA, al mismo tiempo que, de aprobarse, agravará la situación que pretende contener”.

Por otra parte, las autoridades se pusieron a disposición de las comisiones para trabajar en conjunto en el texto de un proyecto que sea respetuoso de la Constitución Nacional y eficaz para lograr la limitación del acceso de menores a productos nocivos.