Las casas de apuestas de Chile vuelven a pedir por la regulación de la actividad

El juego online sigue bajo la lupa.

Chile.- Con el proyecto para legalizar el juego online en el país andino todavía en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, se siguen evaluando cuestiones fiscales en relación a las casas de apuestas que operan en el territorio chileno.

Recientemente, el Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer una resolución que excluye del pago del IVA Digital a las plataformas de apuestas online, ya que consideran que son “ilegales”.

La resolución firmada por el director del SII, Hernán Frigolett, indicaba: “La Superintendencia de Casinos de Juegos informó a este servicio que los juegos de azar constituyen en nuestro país una actividad económica regulada, en principio de naturaleza ilícita, que sólo excepcionalmente, en virtud de una ley creada al efecto, es autorizada para ser desarrollada y explotada comercialmente, como son los casos de los juegos de azar administrados por Polla Chilena de Beneficencia S.A., Lotería de Concepción S.A., los hipódromos y los casinos de juego”.

En ese sentido, el abogado Carlos Baeza, quien defiende a las plataformas Betsson, Coolbet, Betano, Latamwin y Estelarbet, señaló a la prensa: “Somos una actividad lícita que necesita regulación. No pagar el IVA no nos genera un problema, pero sí es un problema para el Fisco”.

Baeza se apoya en el informe en Derecho elaborado por el abogado constitucionalista Javier Couso. En el escrito, solicitado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se señala: “Concluir que la supuesta prohibición de las apuestas se desprendería de normas constitucionales no tiene asidero alguno en la carta fundamental vigente”. Baeza añade que en el marco legal vigente no existe ningún tipo penal que sancione a las plataformas de apuestas en línea.

El abogado indica que en el informe de Couso se establece que la SCJ no puede referirse a temas más allá de los casinos presenciales y que no estarían respetando sus leyes orgánicas: “Estos dos organismos públicos no tienen la facultad para emitir ningún comentario respecto de la naturaleza de ninguna actividad, no solamente respecto de las plataformas de apuestas en línea”, asegura.

A pesar de estar en desacuerdo con la determinación del SII, Baeza dice que las casas de apuestas acatarán lo ordenado por el SII.

Los ganadores deben declarar sus ganancias

Las ganancias que estas generen los juegos online deben ser declaradas en la Operación Renta 2023, ya que quedan fuera del IVA.

El contribuyente que no lo haga, estará en una situación de incumplimiento tributario y, en consecuencia, podría ser convocado por el servicio a rectificar su declaración. La subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, explicó que existen códigos especiales en los formularios de renta para declarar aumentos esporádicos de patrimonio, así como los ingresos percibidos de fuentes extranjeras, como el caso de la mayoría de las firmas de apuestas online.

En ese sentido, Saravia agregó: “En el caso específico de las personas que pueden haber obtenido un aumento de su patrimonio producto de las apuestas en estas plataformas online debieran haberlo declarado en el minuto que la obtuvieron” y explicó que se realiza en el formulario 50 como renta esporádica, con una tasa del 25 por ciento.

Las personas deben declarar en este proceso el total de las rentas que obtuvieron el año 2022 producto de los juegos en estas plataformas: “Si no pagaron el impuesto como renta esporádica, entonces sí o sí deben incorporar esas rentas en el formulario 22. Hay un código específico, el 1104, que es para las rentas de fuente extranjera”, señaló.

