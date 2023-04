Las autoridades del Casino Victoria recorrieron nuevamente el Casino de Necochea

Todo indica que aún están interesados en adquirir el complejo.

Argentina.- El 2023 arrancó con el pie derecho para el Casino de Necochea, que logró reabrir sus puertas después de tres años, presentó un exitoso balance de su sala de juegos durante el verano y anunció que las puertas seguirán abiertas todo el año. Sin embargo, aún hay cuestiones que definir, como la venta, algo que sigue en agenda y que ya presentaría novedades.

El medio local TSN Necochea informó que hace unos días autoridades de la firma Casinos Victoria visitaron la ciudad balnearia y recorrieron la sala de juegos del Casino de Necochea con el objetivo de verificar algunas cuestiones de dicho lugar.

Aparentemente, estarían analizando o no la operatividad de la sala, para estar al tanto por un futuro desembarco en Necochea, ya que el Casino Victoria tendría intenciones de participar nuevamente de la licitación provincial para la instalación de máquinas tragamonedas en el emblemático casino.

La posición del Ejecutivo

El mes pasado, en el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Arturo Rojas volvió a hablar acerca de la intención del Ejecutivo de vender el Complejo y licitar las máquinas tragamonedas.

Rojas dijo acerca de los avances de los últimos meses: “La Provincia (de Buenos Aires) se comprometió a entregarnos la famosa tercera escritura y nosotros a colocar recursos para que los trabajadores pudieran asistir a la reapertura” de la sala de juego.

A su vez, respecto al futuro del complejo, el intendente recordó: “El año pasado los invité a que me acerquen propuestas razonables, maduras y superadoras para decidir el destino del casino, así se los dije y no hubo propuestas presentadas de esas características. La única que hubo no fue demasiado seria y se encuadra en la ilegalidad”.

Rojas se comprometió a “resolver este tema tan caro para los necochenses” y a generar “las condiciones para su venta, venta que algunos pillos pusieron en duda, instalando que el famoso tercer lote no era de nuestra propiedad, idea totalmente disparatada que fue en parte responsable del fracaso de su venta hace un poco más de un año”.

Interés renovado

Hace un año, luego de una segunda licitación fallida, ejecutivos e ingenieros de Casino Victoria ya habían participado de una recorrida junto a autoridades gremiales y provinciales. En ese momento, Fernando Hansen, secretario general de la Asociación Gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS), dijo: “Su idea primordial era ver el estado de avance del deterioro en el casino desde que ellos estuvieron finales del 2020 a hoy”.

De acuerdo con las declaraciones del dirigente a un medio local, las autoridades “tienen la firme idea de hacerse del complejo casino, más allá de la licitación de las máquinas tragamonedas”. El proyecto de la empresa sería construir complejos de edificios, hotel, espacios gastronómicos y casino.

Hansen agregó que la empresa “está decidida y quiere invertir en Necochea, eso nosotros lo vemos con buenos ojos, sería salvar la actividad del casino en Necochea”, expresó y agregó que la empresa tiene la intención de que se les otorgue un “permiso precario” y colocar unas 200 máquinas y hacerse cargo de algunos arreglos para poder abrir en el corto plazo.

La fallida oferta de Casino Victoria

En diciembre de 2020, la firma Casinos de Victoria había presentado una oferta de más de USD9m para quedarse con el complejo del casino de Necochea y aunque en un primer momento se había anunciado como aceptada, el intendente luego aclaró que se rechazó la oferta por un error.

Según había indicado en ese momento el intendente Arturo Rojas, la empresa pretendía quedarse con el título de la propiedad antes de lo previsto en el pliego. Por esta razón, se volverá a llamar a licitación.

“En la oferta económica hay un error que no podemos dejar pasar que tiene que ver con un condicionamiento, por eso rechazamos la oferta. En el Artículo 32 dice claramente que el oferente no puede hacer condicionamientos”, explicó Rojas, y agregó: “Nos propusieron que, a partir del segundo pago (el cual seguiría al primer pago en efectivo de algo más de 1.800.000 dólares), entregáramos la titularidad dominial. Habíamos acordado que esto ocurriría una vez que se reconstruyera el complejo, lo cual debería suceder en un plazo de tres años, y después de haber recibido el pago total”.