La venta del casino de Necochea otra vez en agenda

En la apertura de las sesiones ordinarias en Necochea, el intendente volvió a hacer referencia a la venta del complejo.

Argentina.- Siguen las novedades este 2023 para el casino de Necochea. Este verano, luego de tres años de abandono, finalmente reabrió las puertas de su sala de juegos mientras se sigue debatiendo qué será de su futuro.

Ayer, en el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Arturo Rojas volvió a hablar acerca de la intención del Ejecutivo de vender el Complejo y licitar las máquinas tragamonedas.

Rojas dijo acerca de los avances de los últimos meses: “La Provincia (de Buenos Aires) se comprometió a entregarnos la famosa tercera escritura y nosotros a colocar recursos para que los trabajadores pudieran asistir a la reapertura” de la sala de juego.

A su vez, respecto al futuro del complejo, el intendente recordó: “El año pasado los invité a que me acerquen propuestas razonables, maduras y superadoras para decidir el destino del casino, así se los dije y no hubo propuestas presentadas de esas características. La única que hubo no fue demasiado seria y se encuadra en la ilegalidad”.

Rojas se comprometió a “resolver este tema tan caro para los necochenses” y a generar “las condiciones para su venta, venta que algunos pillos pusieron en duda, instalando que el famoso tercer lote no era de nuestra propiedad, idea totalmente disparatada que fue en parte responsable del fracaso de su venta hace un poco más de un año”.

Por su parte, en comunicación con el medio local K2 Radio, el secretario de gobierno, Jorge Martínez, dijo: “En estos días se sabrá si la provincia llevará adelante o no la licitación de los tragamonedas” y agregó: “Eso abrirá las posibilidades de venta del complejo casino y esto de sacar esta postal que a tantos nos duele el estado en el que se encuentra”.

Martinez manifestó que desde el estado municipal están “pendientes a lo que decida la provincia”, porque “va estar atado a la licitación que haga del servicio de tragamonedas” y “eso implica que haya oferentes a la propuesta de venta que haga el municipio”.

Por otro lado, recientemente desde la Agrupación Comunal Transformadora manifestaron su disconformidad con la posible venta del complejo.

El concejal vecinalista Juan Pedro Arabarco publicó en su cuenta de Facebook un texto titulado “Los sospechosos de siempre” en el que cuestionó las potenciales motivaciones detrás de la venta.

“¿Por qué vendemos bienes del estado sin una debida consulta popular? ¿Cuál es el valor real, en términos económicos, de ese sector de la ciudad? ¿Se hizo un estudio serio, con profesionales legitimados por su experiencia, de factibilidad para llevar adelante una remodelación y su costo? ¿Se hicieron gestiones a nivel provincial o nacional con el propósito de conseguir fondos para la remodelación de este Patrimonio Histórico Municipal? ¿Hay realmente voluntad en pensar en toda la comunidad del Distrito o solo es un negocio entre los de siempre pero con patrimonio municipal?, que lamentablemente existen varios hoy por hoy. ¿No sería oportuno convocar a una Audiencia Pública, al menos como para escuchar las voces de todos?”, se preguntó Arabarco en su texto.

