Las apuestas deportivas crecen en Puerto Rico

Juan C. Santaella, subdirector de la Comisión de Juegos de Puerto Rico. Foto: Comisión de Juegos de Puerto Rico.

Representantes de la industria participaron de “NEXT: Puerto Rico Tourism Summit” y hablaron acerca del auge de las apuestas deportivas.

Puerto Rico.- En el marco de la conferencia “NEXT: Puerto Rico Tourism Summit”, actores involucrados en la industria del juego de la isla, se manifestaron acerca de la importancia de la industria de juegos de azar en el desarrollo económico de Puerto Rico.

Uno de los speakers invitados fue Juan C. Santaella, subdirector de la Comisión de Juegos de Puerto Rico. También estuvieron el gerente general de Casino Metro, Ismael Vega y la vicepresidenta del Hipódromo de Camarero, María Cristina Mari García, quienes participaron de la charla llamada “Casinos, Sport Betting and Online Gaming” del Next: Puerto Rico Tourism Summit 2023 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Ismael Vega declaró: “La llegada de las apuestas deportivas ha sido increíble” y explicó que, además de los juegos de máquinas y mesa, el casino se convirtió en un centro de entretenimiento, que de igual forma, genera ingresos sustanciales a través del turismo.

En el caso de Casino Metro, la Comisión de Juegos de Puerto Rico autorizó su licencia para apuestas deportivas presenciales en diciembre 2022 y en julio de este año se autorizó la posibilidad de que los jugadores realicen sus apuestas de manera online a través de la plataforma de Caesars.

“Tenemos una división de juegos de azar que nos regula. No hay un choque con fiscalizar bien y ser facilitador”, añadió Vega, a su vez, sobre la transparencia del sistema de juego.

En junio, la Comisión de Juegos de Puerto Rico autorizó la aplicación gratuita que Casino del Mar desarrolló en La Concha Resort junto a BetMGM y luego se conoció que también le dieron luz verde a otros dos centros: Casino Metro, que operará en alianza con Caesars Entertainment, y Stadium (DBA Winning), que usará la plataforma de apuestas de IGT. La ley exige que las personas que vayan a apostar en línea se registren en persona antes de poder bajar la aplicación y jugar.

Por su parte, la vicepresidenta del Hipódromo de Camarero, María Cristina Mari García, tomó la palabra e informó que alrededor de la isla se han establecido aproximadamente 600 agencias hípicas.

“El hipismo le da la oportunidad a pequeños comerciantes, a aquellos que no tienen la capital de crear una sala de juego grande, de generar ingresos en un ambiente regulado y legal”, dijo Mari García.

El subdirector de la Comisión de Juegos, Juan C. Santaella, agregó: “La comisión vela porque haya un juego responsable, que se cumplan las leyes y los reglamentos. Al ser un modelo de desarrollo económico sumamente grande, estamos fiscalizando para que la gente tenga la confianza de sentirse en un ambiente tranquilo y seguro”.

En el marco de la conferencia, José Julio Aparicio, fundador del espacio Our House en el centro comercial San Patricio, en Guaynabo, dijo que desde ahora las personas podrán hacer apuestas deportivas en centros comerciales.

“Saliendo de los casinos, saliendo de las cuatro paredes, hemos creado economía, gracias también a que tenemos una ventaja geográfica”, dijo Aparicio en la conferencia, mientras resaltó la creación de la Ley 81, que permitió las apuestas deportivas en la isla, y la cual aseguró fue creada por las propias personas dedicadas al tema.

