El Casino del Mar de Puerto Rico abrió un espacio para las apuestas de alto nivel

La sala de juegos ampliará su oferta con la creación del High Limit Pit, destinado a apuestas con límites más altos.

Puerto Rico.- Con una inversión superior a USD 1m, Casino del Mar, en el Hotel La Concha Resort, en el Condado, anunció la apertura de un espacio para los amantes de las apuestas de alto nivel que amplía la oferta de entretenimiento.

Según Sigfrido De Jesús, gerente general de Casino del Mar, el espacio, que se conocerá como High Limit Pit, es un área exclusiva que ofrece a los clientes la oportunidad de límites más altos en las apuestas.

El salón se distingue por ser un ambiente de entretenimiento privado, con la más alta tecnología, y con atracciones dirigidas a los gustos exclusivos de esta exigente demográfica. La nueva atracción crea además diez empleos directos, aportando al desarrollo de la economía.

“Hoy nuevamente estamos abriendo paso en la industria de las apuestas, creando atracciones de alto nivel con un espacio único hecho a la medida para aquellos que disfrutan de juegos, estableciendo límites más elevados en sus apuestas. Dentro de la exclusiva área High Limit Pit los jugadores tendrán acceso a juegos tradicionales como Black Jack y otros. Además de máquinas tragamonedas de alta denominación, estrenando innovadoras tecnologías”, dijo De Jesús.

High Limit Pit está localizado en un área privada de Casino del Mar y cuenta con una exclusiva barra para los jugadores de este espacio.

Esta es la segunda gran incorporación de entretenimiento que realiza el casino en menos de un año, ya que a finales de 2022 puso en marcha un exclusvio salón de apuestas deportivas. El BetMGM Sports Book Lounge, que cuenta con 12 kioscos donde los clientes pueden realizar sus apuestas directas.

BetMGM Sports Book Lounge opera de lunes a jueves de 11:00 am a 12:00 am y de viernes a domingo de 9:00 am a 12:00 am. Para usar la casa de apuestas BetMGM, la persona debe ser miembro de Casino del Mar, que es gratuito y requiere una identificación con foto y tener 18 años de edad o más.

