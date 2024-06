Las agencias de lotería de la provincia de Buenos Aires entregaron mas de USD900.000 en premios en mayo

Según informaron desde el IPLyC Buenos Aires, la Quiniela Plus entregó dos premios de USD98.185.

Argentina.- La Lotería de la Provincia informó que los juegos poceados que se comercializan en la red de más de 4.300 agencias de la provincia de Buenos Aires entregaron más de AR$854m (USD911.400) en premios en el mes de mayo.

Según informaron desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC Buenos Aires), la Quiniela Plus entregó dos premios de AR$92m (USD98.185) en su modalidad tradicional de 8 números acertados. El primero fue vendido por la agencia “El Trébol”, de la localidad de Florencio Varela. El segundo premio de AR$91m (USD97.118) de la Plus salió en la ciudad de General Belgrano, en la agencia “Pipas”. Este año, Quiniela Plus y sus variantes llevan entregados más de AR$900m (USD960,512), sumando a 24 bonaerenses a la lista de gandores.

Por otra parte, el Quini 6 también recompensó a sus seguidores en la provincia de Buenos Aires. En la agencia «El 88», en Tandil, un apostador se llevó más de AR$250m (USD266.808) con la modalidad “segunda vuelta” del Quini 6. Por otro lado, en la agencia “La casa del conde”, de Mar del Plata, un apostador acertó los 6 números de la modalidad “segunda vuelta” y ganó un premio de AR$426m (USD454.642).

«Las agencias oficiales que vendieron los tickets ganadores reciben, a modo de estímulo, un porcentaje del pozo adjudicado», transmitieron.

Caída drástica en el nivel de apuestas en la provincia de Buenos Aires

Gonzalo Atanasof, presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia (IPLyC Buenos Aires), manifestó que la recesión económica que atraviesa la Argentina ha impactado en el nivel de apuestas provocando una merma de estas.

Entrevistado por La Capital de Mar del Plata, Atanasof sostuvo que “El juego no es contracíclico, como dicen algunos, que afirman que cuando más crisis hay más juega la gente; no es así”. Y añadió: “En este contexto, la gente juega mucho menos”.

