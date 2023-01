La ONCE y CaixaBank se unen para promover la inclusión

Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración que establece acciones de formación, empleo y accesibilidad.

Brasil.- El Grupo Social ONCE y CaixaBank firmaron un marco de colaboración para promover la inclusión social, financiera y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. El acuerdo entre ambas entidades establece un amplio paquete de medidas y acciones en diferentes ámbitos orientados a este objetivo.

El acuerdo de colaboración está articulado en tres convenios a través de los cuales Grupo Social ONCE y CaixaBank asumen el compromiso de impulsar acciones conjuntas en beneficio de las personas con discapacidad en áreas como la inclusión social, la formación, el empleo, la accesibilidad o la sostenibilidad. Asimismo, se contempla la aplicación en condiciones ventajosas de los servicios financieros y profesionales de CaixaBank al sistema de pago de premios y a la gestión de vendedores de la ONCE, y una oferta de productos financieros de la entidad adaptados al colectivo de personas que forman Grupo Social ONCE.

Según Jorge Íniguez, director general de la ONCE, “este acuerdo representa, entre otros aspectos, una respuesta conjunta a las necesidades que tiene las personas con discapacidad y también las personas mayores a la hora de acceder a productos y servicios bancarios”. En este sentido, insistió en que “para Grupo Social ONCE es de vital importancia establecer alianzas con grandes instituciones como CaixaBank para seguir impulsando la inclusión plena en la sociedad de las personas con discapacidad”.

Por su parte, Jaume Masana, director de Negocio de CaixaBank, destacó que “esta firma pone de manifiesto el compromiso que tiene la entidad con la sociedad en general y con las personas más vulnerables en particular”. Además, añadió que “esta nueva alianza entre las dos entidades se suma a las ya alcanzadas con Grupo ONCE como la reciente puesta en marcha de la tarjeta Braille, que facilita que las personas con discapacidad visual puedan tener más autonomía al efectuar compras en todo tipo de canales, tanto físicos como online y así evitar la dependencia de terceras personas para hacer sus pagos”.

El acuerdo fue firmado en la sede operativa de CaixaBank en Madrid. Por parte de Grupo Social ONCE, fue rubricado por el director general de la ONCE, Jorge Íniguez; el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el consejero delegado de Ilunion, Alejandro Oñoro. Por parte de CaixaBank, fue por el director de Negocio, Jaume Masana; el director de Acción Social, Josep Parareda, y el director territorial Madrid Metropolitana, Rafael Herrador Martínez.

Accesibilidad universal

El acuerdo contempla la elaboración de estudios conjuntos sobre la realidad laboral de las personas con discapacidad y la puesta en marcha de acciones que favorezcan su inclusión laboral directa o indirecta. La promoción de la accesibilidad universal es otro de los puntos del acuerdo, tanto en el medio físico como en el ámbito tecnológico, incluidos los espacios virtuales (cajeros, acceso al entorno en las oficinas de CaixaBank, etc.).

La entidad bancaria se compromete también a implementar las medidas necesarias para que todos sus productos y servicios sean accesibles para sus clientes con discapacidad visual, permitiendo el uso de forma autónoma de sus servicios básicos.

El convenio establece otras medidas como la colaboración con Fundación ONCE para ampliar su programa de Finanzas Inclusivas (dirigido a personas con discapacidad intelectual y con dificultades de aprendizaje) a través de iniciativas de trabajadores de CaixaBank con las entidades registradas en el programa. Asimismo, la entidad bancaria incorporará con carácter general cláusulas de contenido social en las contrataciones que realice, particularmente sobre el cumplimiento de la reserva de empleo para personas con discapacidad.

Atención a los vendedores de la ONCE

Otro objetivo del acuerdo es regular el sistema de pago de premios correspondiente a los productos de lotería de la ONCE y facilitar la labor desarrollada por los vendedores de la Organización a la hora de realizar sus correspondientes ingresos por liquidaciones en cualquiera de las oficinas de CaixaBank. La entidad fomentará entre sus empleados una actitud de colaboración positiva que asegure que la atención prestada a los vendedores se desarrolla con los niveles de calidad exigidos y les facilitará una atención prioritaria.

Asimismo, CaixaBank pone a disposición del colectivo de personas que forman Grupo Social ONCE una línea de productos financieros y servicios en condiciones especiales y adaptada a sus necesidades.

CaixaBank también podrá adquirir los productos y contratar los servicios que precise para sus actividades a los Centros Especiales de Empleo creados en el seno de Ilunion, grupo de empresas sociales de Grupo Social ONCE.

El acuerdo general entre ambas entidades tiene una vigencia inicial de tres años y la vocación de mantenerse en el futuro para seguir promoviendo la inclusión real de las personas con discapacidad.