La ONCE dedica su nuevo cupón al Día Europeo de Fundaciones y Donantes

La lotería española sin fines de lucro homenajea la labor que desempeñan las fundaciones europeas.

España.- La ONCE dedica su cupón de hoy (28 de septiembre) al Día Europeo de Fundaciones y Donantes, que se celebra cada 1º de octubre en España. Unos cinco millones de boletos llevarán impresa esta efeméride dedicada al trabajo que desempeñan las fundaciones europeas.

El cupón se presentó en el marco del Foro Demos 2023, y contó con la presencia de Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, María Dolores Lledó, secretaria general para la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y Pilar García Ceballos-Zúñiga, presidenta de la Asociación Española de Fundaciones (AEF).

Cada 1º de octubre se celebra el Día Europeo de Fundaciones y Donantes, una iniciativa promovida por la Red Europea de Asociaciones de Fundaciones y Donantes (Dafne), que la Asociación Española de Fundaciones (AEF) impulsa en España.

El objetivo de este día es dar a conocer el trabajo que realizan las fundaciones europeas y su reconocimiento en el desarrollo socioeconómico. Además, se destaca la labor de todas las fundaciones que se dedican a obras sociales, culturales o humanitarias sin finalidad lucrativa.

La AEF, una asociación privada e independiente, agrupa a más de 900 fundaciones españolas. El organismo tiene como fin representar y defender los intereses de las fundaciones, fortalecer y articular el sector, y mejorar la profesionalización y la gestión de las fundaciones contribuyendo a su transparencia y buen gobierno.

En tanto, la ONCE también se unió a las celebraciones del 8º aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como símbolo del respaldo a la Agenda 2030. Se trata de una fecha que representa la mitad de camino hacia el cumplimiento de los 17 ODS, desde su puesta en marcha .

En esa línea, la ONCE realizó diversas acciones, a fin de visibilizar su adhesión a estos objetivos. La lotería española sin fines de lucro participó de la mano del resto del Grupo Social ONCE, integrado también por Fundación ONCE e Ilunion.

