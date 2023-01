La NBA impulsa una campaña por el juego responsable.

La liga de basket se sumó a la campaña “Have A Game Plan” de la AGA, para brindarle herramientas a los equipos y extender el alcance de la educación en la materia.

Estados Unidos.- La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) se sumó a la campaña “Have A Game Plan” de la Asociación Estadounidense del Juego (AGA) con el objetivo de educar a los fanáticos del deporte acerca de los fundamentos de las apuestas deportivas responsables.

En esta oportunidad, se entregarán recursos clave a los 30 equipos de la liga, además de planificarse activaciones, transmisiones digitales y acciones en redes sociales. Esto incluye comunicados de servicio público transmitidos durante los juegos, restricciones en los anuncios de apuestas deportivas, una membresía con el National Council on Problem Gambling y un enfoque de “opt-in” que brinda plataformas distintas y especializas para que los aficionados participen en las apuestas deportivas (como NBABet y NBABet Stream) ofreciéndoles la opción de recibir noticias y análisis de apuestas en todas las plataformas de la liga.

Scott Kaufman-Ross, vicepresidente senior de la NBA, jefe de juegos y nuevas empresas comerciales comentó que “El juego responsable es un componente integral del enfoque de la NBA para las apuestas deportivas legales” además de expresar algunos aspectos de su gestión: “Trabajar con la AGA en esta iniciativa es una parte importante de nuestro enfoque multifacético de este tema crítico y brindará a nuestros equipos las herramientas para tener un verdadero impacto en la educación del juego responsable en los mercados de la NBA en los EE. UU. y Canadá”.

Por su parte, el vicepresidente sénior de AGA, Casey Clark celebró: “Como una de las ligas más populares del mundo, la NBA llevará el importante mensaje de ‘Have A Game Plan’ a una audiencia masiva”. Por último, finalizó reforzando la misión de la asociación: “Es fundamental que todo el ecosistema de apuestas deportivas esté unido en nuestro compromiso con el juego responsable y estamos agradecidos por el liderazgo de la NBA en estos esfuerzos”.

Have A Game Plan

La campaña fue lanzada en el año 2019 con la misión de centralizar las iniciativas del ecosistema de las apuestas deportivas a través de la creación de una plataforma unificada que eduque al consumidor en los 4 principios del juego responsable: establecer un presupuesto y ajustarse a esa cifra, entender que las apuestas deportivas son un modo de entretenimiento, conocer las probabilidades y siempre jugar con operadores legales y regulados.

Ya son socios de ‘Have A Game Plan’ Bally’s Corporation, Barstool Sportsbook, BetMGM, betPARX, DraftKings, Delaware North, Entain, FanDuel, Gaming Society, Global Payments, Major League Baseball , MGM Resorts International, MSG Network, Monumental Sports and Entertainment, NASCAR, NESN, New York Knicks, New York Jets, New York Rangers, NHL, Nuvei, Parx Casino, PENN Entertainment, PGA TOUR, Rush Street Interactive, SeventySix Capital, Sightline Pagos, Sinclair Broadcast Group, USFL, Vegas Golden Knights, VSiN y Washington Commanders.