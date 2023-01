AGA sumó un nuevo socio para su campaña de apuestas deportivas responsables

La red de apuestas deportivas VSiN se unió a la campaña “Have A Game Plan”, de la Asociación Estadounidense del Juego (AGA por sus siglas en inglés).

Estados Unidos.- VSiN, The Sports Betting Network, se unió a la campaña “Have A Game Plan“, impulsada por la Asociación Estadounidense del Juego (AGA).

“Como la primera empresa de medios deportivos dedicada a brindar noticias y análisis de apuestas deportivas, creemos que la educación del consumidor es fundamental para la estrategia de VSiN. Esperamos que la asociación con la campaña “Have A Game Plan” de AGA fomente este compromiso con mensajes dedicados al juego responsable”, señaló el Gerente General de VSiN, Len Mead.

VSiN activará la campaña a través de publicidades en canales digitales, redes deportivas regionales y radios nacionales y locales. Esta activación complementa el compromiso del propietario de VSiN, DraftKings, con la campaña. En junio de 2021, AGA y DraftKings anunciaron una colaboración que marcó la primera vez en la industria que la campaña se implementaría de manera integral en una red nacional.

“VSiN fue pionera en los medios de apuestas deportivas y es una fuente de referencia tanto para los apostadores deportivos nuevos como para los experimentados”, indicó Cait DeBaun, vicepresidente de Comunicaciones Estratégicas y Responsabilidad de AGA. Y añadió: “Conocer a los consumidores donde están es fundamental para la educación del consumidor y estamos entusiasmados de que Have A Game Plan llegue a la audiencia altamente comprometida de VSiN”.

Lanzada en 2019, la campaña Have A Game Plan de AGA une el ecosistema de apuestas deportivas en torno a una plataforma común de educación del consumidor. La misma se centra en los cuatro principios de las apuestas responsables:

Ponga un presupuesto y ajústese a él.

Manténgalo social: las apuestas deportivas son una forma de entretenimiento para adultos.

Conozca las probabilidades.

Juega con operadores legales y regulados.

VSiN se unirá a la creciente lista de socios de medios de “Have A Game Plan”, así como a socios en el panorama de los deportes y los juegos. Entre ellos se listan Barstool Sportsbook, BetMGM, betPARX, DraftKings (que adquirió VSiN en marzo de 2021), Delaware North, Entain, FanDuel, Gaming Society, Global Payments, Major League Baseball, MGM Resorts International, MSG Network, Monumental Sports and Entertainment, NASCAR, NESN, New York Knicks, New York Jets, New York Rangers, NHL, Nuvei, Parx Casino, PENN Entertainment, PGA TOUR, Rush Street Interactive, SeventySix Capital, Sightline Payments, Sinclair Broadcast Group, UFC, USFL, Vegas Golden Knights y Washington Commanders.