La Lotería Nacional de Dominicana celebró sus 140 años con un llamado a la reflexión

Teófilo “Quico” Tabar encabezó los festejos e hizo un llamado a la reflexión a los banqueros.

República Dominicana.- Avanza a paso firme el plan de regularización de bancas de lotería, anunciado por el administrador de la Lotería de República Dominicana, Teófilo Tabar, un año atrás, y, en un nuevo aniversario de la Lotería Nacional, Tabar volvió a hablarle a los dueños de bancas.

En su discurso de ayer por los 140 años de la entidad, Tabar exhortó al sector de bancas de apuestas a “reflexionar fríamente” y permitir las bases para un sistema de juego “más organizado, claro y justo, sin privilegios irritantes”, tras advertir que de lo contrario, “llegará el momento en que la sociedad se hartará del desorden”.

“Aspiramos a que desde la Lotería se restablezcan los controles necesarios. Crear un clima de confianza y respeto. No solo entre los que tienen bancas y concesionarias, sino frente al pueblo que vive de fe y esperanza”, precisó el funcionario.

Dijo que no sabe hasta cuando estará al frente de la entidad, ya que no debe ni puede continuar repartiendo el tiempo en dos instituciones a la vez, además de dos Consejos que conllevan esfuerzo y dedicación.

Aprovechó la oportunidad para defender la calidad del trabajo que realizan los miembros del Consejo Consultivo, pese a no saber de juego, “ellos saben lo que está correcto y lo que no está permitido, lo que se debe y lo que no se debe hacer”.

Asimismo, resaltó que el Consejo integrado por monseñor Francisco Ozoria, monseñor Jesús Castro, Bernardo Vega, Frank Valdez Mena, Manuel Mora Serrano, Rafael Acevedo, Efraín Castillo, Bienvenido Brito, Juan Batlle y Federico Lalane, le presentó al presidente Luis Abinader un anteproyecto de ley para reformar la Lotería Nacional.

También, que están en la búsqueda de acuerdos transparentes con los diferentes sectores ligados al juego de lotería, haciéndoles entender el papel de la entidad como ente público y el de ellos como privado.

“Ellos como propietarios de bancas, pero la Lotería Nacional como el órgano oficial regulador y dueño de sus sorteos, procurando alianzas claras, en beneficio de ellos, de la sociedad y del Estado”, manifestó Tabar.

A su vez, el director de la Lotería, agregó que aboga por el “fortalecimiento administrativo y gerencial de la institución”, creando “mística interna y confianza frente a los relacionados para que todo el mundo entienda que la institución cumple y garantiza los compromisos”.

Por otro lado, dijo que aboga por acuerdos tanto con la Lotería de Nueva York como con la de España, para lo cual, asegura, cuenta con la colaboración del congresista Adriano Espaillat y del Embajador dominicano Juan Bolívar Díaz.

Ver también: Dominicana: sigue el conflicto entre la Dirección de Casinos y Juegos de Azar y Fenabanca